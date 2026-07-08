Pabrik Komponen Otomotif di Ujung Tanduk

Industri alat-alat mobil dan motor nasional tengah menghadapi badai tekanan yang signifikan. Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM), Rachmad Basuki, mengungkapkan bahwa gejolak geopolitik global dan lonjakan harga minyak dunia telah memicu serangkaian tantangan serius bagi sektor ini, demikian laporan jabarpos.id.

Bagi para produsen komponen otomotif, kondisi ini berdampak langsung pada kelangkaan bahan baku esensial seperti plastik, oli, dan pelumas. Akibatnya, biaya produksi melonjak drastis. Namun, tekanan daya beli masyarakat membuat kenaikan harga bahan baku ini tidak dapat serta-merta ditransmisikan ke harga jual komponen, yang pada akhirnya menggerus margin keuntungan bisnis.

Selain itu, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS turut memperparah keadaan, sebab biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal. Di tengah berbagai tekanan ini, isu relokasi pabrik juga mulai menghantui iklim bisnis otomotif di Indonesia, menambah daftar panjang kekhawatiran para pelaku industri.

Rachmad Basuki menjelaskan bahwa situasi ini menciptakan dilema besar bagi produsen. Mereka harus menanggung beban biaya yang lebih tinggi tanpa bisa sepenuhnya membebankannya kepada konsumen. "Ini adalah tantangan ganda yang harus kami hadapi," ujarnya dalam sebuah dialog di program Manufacture Check CNBC Indonesia, yang membahas dampak gejolak global terhadap industri komponen otomotif.

Kombinasi antara kenaikan biaya produksi, pelemahan mata uang, dan ancaman relokasi menciptakan prospek yang kurang menjanjikan bagi industri komponen otomotif nasional. Para pelaku usaha kini dituntut untuk mencari strategi adaptasi yang inovatif agar dapat bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global.