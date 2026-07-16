Gerak-Gerik Samuel Sekuritas di NSSS Bikin Penasaran

jabarpos.id, Jakarta – PT Samuel Sekuritas Indonesia menjadi sorotan setelah terpantau aktif melakukan serangkaian transaksi repurchase agreement (REPO) atas saham PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS). Aktivitas intens ini berlangsung di tengah reli harga saham emiten sawit tersebut yang menunjukkan performa mengesankan di pasar.

Sebagai informasi, REPO merupakan instrumen pendanaan jangka pendek yang memungkinkan pemilik saham menjual asetnya kepada pihak lain dengan kesepakatan untuk membelinya kembali pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Dalam praktik pasar modal, skema ini lazim digunakan untuk memperoleh likuiditas cepat tanpa harus melepas kepemilikan saham secara permanen.

Dalam kurun waktu hanya empat hari, perusahaan sekuritas tersebut tercatat melakukan beberapa kali transaksi jual dan beli saham NSSS dengan volume yang mencapai ratusan juta lembar. Ini mengindikasikan pengelolaan portofolio yang sangat dinamis terkait saham NSSS.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tanggal 13 Juli 2026, Samuel Sekuritas menjual sebanyak 455.492.900 saham NSSS pada harga Rp555 per saham. Transaksi ini bertujuan untuk pencairan REPO. Di hari yang sama, perseroan juga melakukan pembelian sebanyak 228.714.900 saham di harga Rp600 per saham, kali ini untuk penempatan REPO.

Dua hari berselang, tepatnya pada 15 Juli 2026, Samuel Sekuritas kembali melakukan pembelian 388.736.100 saham NSSS di harga Rp650 per saham, juga dalam rangka penempatan REPO. Tak berhenti di situ, sehari kemudian, pada 16 Juli 2026, perusahaan kembali melepas 459.415.400 saham pada harga Rp755 per saham melalui skema "top down REPO".

Setelah rangkaian transaksi pada 16 Juli 2026 tersebut, kepemilikan Samuel Sekuritas di NSSS tercatat mengalami sedikit penurunan, dari sebelumnya 8.830.382.200 saham atau setara 37,10% menjadi 8.370.966.800 saham atau 35,17%. Meskipun demikian, Samuel Sekuritas masih kokoh sebagai pemegang saham terbesar NSSS dengan kepemilikan mencapai 41,58%. Selain Samuel Sekuritas, PT Samuel International juga menguasai 10,69% saham NSSS, disusul oleh PT Nusantara Makmur Lestari dengan 9,5%.

Seluruh aktivitas REPO ini berlangsung di tengah gejolak positif harga saham NSSS. Dalam sebulan terakhir, saham NSSS menunjukkan lonjakan signifikan, ditutup menguat 45,63% secara bulanan ke level Rp750 per saham pada penutupan perdagangan Kamis (16/7/2026). Dinamika transaksi REPO oleh Samuel Sekuritas di tengah kenaikan harga saham ini tentu menarik perhatian para pelaku pasar.