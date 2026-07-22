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Endang Wulansari

22 Juli 2026, 08:04 WIB

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BRI Unggul Jauh di Pembiayaan Rumah

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) kembali menjadi sorotan setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, menyambangi kantor pusatnya pada Selasa (21/7/2026). Kunjungan tersebut dalam rangka evaluasi program rumah bersubsidi, di mana BRI mencatatkan penyaluran pembiayaan perumahan yang fantastis, mencapai Rp22 triliun hingga Juli 2026, sebuah angka yang diklaim melampaui bank-bank lain, demikian laporan jabarpos.id.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa capaian ini merupakan bagian dari dua program utama: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP). Dari target total penyaluran sebesar Rp95 triliun untuk kedua program tersebut, BRI telah berhasil menyalurkan Rp22 triliun hingga bulan Juli 2026. Hery merinci lebih lanjut, untuk program KUR Perumahan, pencapaian BRI telah mencapai hampir 89% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, untuk FLPP, dari target Rp10 triliun yang diberikan, sekitar 32% telah disalurkan.

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Meskipun demikian, Hery Gunardi optimistis BRI akan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. "Ini kan baru bulan Juli ya, harapannya memang sampai Desember nanti rasanya BRI akan achieve target lebih dari 100%," tukas Hery saat ditemui di Sentra BRI. Keyakinan ini didasari oleh tren positif dan komitmen kuat perseroan dalam mendukung program pemerintah.

Apresiasi tinggi datang dari Menteri Maruarar Sirait. Ia secara khusus menyoroti kinerja BRI dalam penyaluran KUR Perumahan yang disebutnya sebagai yang tertinggi di antara seluruh bank. "Dari data yang ada, yang diberikan, BRI sendirian itu lebih besar dari semua bank digabung jadi satu. Jadi kinerjanya seperti itu," ungkap Maruarar, yang akrab disapa Ara, menunjukkan kekagumannya terhadap dominasi BRI di sektor pembiayaan perumahan bersubsidi.

Capaian luar biasa ini tidak hanya menegaskan posisi BRI sebagai pemimpin dalam pembiayaan perumahan bersubsidi, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat bank pelat merah tersebut dalam mendukung program pemerintah untuk penyediaan hunian layak bagi masyarakat luas. Dengan optimisme mencapai target lebih dari 100% di akhir tahun, BRI siap terus berkontribusi signifikan pada sektor perumahan nasional.

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