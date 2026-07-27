Pegadaian Cetak Laba Triliunan Ini Rahasianya

PT Pegadaian (Persero) mengukir prestasi gemilang dengan membukukan kinerja positif luar biasa hingga paruh pertama tahun 2026. Perusahaan pelat merah ini berhasil mencetak laba bersih mencapai Rp 6,59 triliun, melonjak 84,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp 3,58 triliun. Menurut laporan yang diterima jabarpos.id, capaian impresif ini disebut sebagai buah dari strategi bisnis yang adaptif dan ekspansi ekosistem emas yang agresif.

Akselerasi performa gemilang ini juga tercermin dari realisasi total aset Pegadaian yang kini menembus Rp 186,33 triliun. Angka ini meningkat signifikan sebesar 53,9% dari Rp 121,1 triliun yang tercatat pada tahun 2025. Peningkatan aset ini ditopang kuat oleh lonjakan Outstanding Loan (OSL) gross yang melesat ke angka Rp 155,1 triliun, naik 52,7% dari capaian tahun sebelumnya senilai Rp 101,5 triliun.

Kinerja impresif ini tidak hanya soal angka, namun juga diiringi dengan kualitas pembiayaan yang semakin sehat dan prudent. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Pegadaian menekan rasio Non-Performing Loan (NPL) secara signifikan, dari 0,81% pada periode 30 Juni 2025 menjadi 0,71% pada 30 Juni 2026, menunjukkan pengelolaan risiko yang semakin baik.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini. "Alhamdulillah, Pegadaian terus membukukan pertumbuhan kinerja positif di tengah berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik global saat ini," ujar Damar dalam keterangan tertulisnya pada Senin (27/7/2026). Ia menyampaikan apresiasi kepada nasabah dan seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan. "Dengan semangat ‘Melayani Sepenuh Hati’, Pegadaian berkomitmen untuk terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi, demi ‘MengEMASkan Indonesia’," tegasnya.

Damar menambahkan, pencapaian ini juga merupakan hasil dedikasi dan kerja keras seluruh insan Pegadaian. Pihaknya berkomitmen untuk terus bertransformasi dan menghadirkan produk serta layanan yang relevan bagi masyarakat. "Dengan hadirnya Layanan Bank Emas, serta aplikasi Tring!, harapannya mampu mempermudah masyarakat dalam berinvestasi bersama Pegadaian," tambah Damar.

Layanan Bank Emas (Bullion Services) Pegadaian disebut sebagai yang terlengkap di tanah air, meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi, dan Perdagangan Emas. Pegadaian dinilai memiliki infrastruktur paling mumpuni untuk mengoperasikan sistem ini. Fakta bahwa 90% agunan gadai di Pegadaian berupa emas, serta kepemilikan jaringan ruang penyimpanan emas (vault) berstandar keamanan internasional terbaik di Indonesia, menjadi bukti kesiapan tersebut.

"Emas terbukti menjadi aset aman (safe haven) yang sangat diminati masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi," kata Damar. Dengan integrasi layanan Bank Emas dan Tring!, Damar optimis Pegadaian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap roda perekonomian nasional. "Bersama Danantara, kami optimis untuk mewujudkan misi jangka panjang ‘MengEMASkan Indonesia’," tutup Damar.