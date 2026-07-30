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Endang Wulansari

30 Juli 2026, 08:04 WIB

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IHSG Siap Terbang Tinggi

Kabar gembira bagi para investor! Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bakal melesat kembali ke level 8.000 pada akhir tahun ini. Prediksi optimistis ini datang dari PT Bank DBS Indonesia, yang disampaikan melalui Head of Research mereka, William Simadiputra, dalam sebuah acara yang diliput jabarpos.id. Target ini jauh melampaui ekspektasi rata-rata analis pasar.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

William Simadiputra menjelaskan, posisi IHSG yang saat ini berkutat di kisaran 6.100 menunjukkan kondisi ‘oversold’ atau tekanan jual yang sangat dalam. Hal ini terlihat jelas dari volume dan nilai perdagangan di pasar saham Indonesia yang cenderung tipis belakangan ini.

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Menurut William, valuasi pasar saat ini telah mencapai titik terendah yang belum pernah terlihat dalam satu dekade terakhir, bahkan sejak Indonesia pertama kali meraih peringkat investasi pada tahun 2017.

Meskipun ada kekhawatiran makroekonomi, William menekankan bahwa kinerja laba perusahaan tetap solid. Pada kuartal pertama, laba tercatat positif sebesar 7,5% secara year-on-year, dengan proyeksi kuartal berikutnya di kisaran 4,4%. "Selama kinerja pendapatan tetap terjaga, valuasi akan tercapai," tegasnya.

Bank DBS Indonesia memproyeksikan rasio Price To Earnings (P/E) akan mencapai 13x, angka yang berada di bawah rata-rata valuasi 10 tahun terakhir. Selain itu, William menyoroti status Indonesia yang tetap dipertahankan dalam klasifikasi pasar negara berkembang (emerging market) oleh MSCI. Ketetapan ini menjadi benteng penting yang mencegah aksi penjualan lebih lanjut oleh dana-dana indeks global.

Faktor pendukung lainnya adalah proyeksi nilai tukar rupiah yang stabil di kisaran Rp18.000 per dolar AS, serta arah kebijakan suku bunga acuan yang konsisten. "Ketika kepercayaan mulai pulih seiring dengan laporan pendapatan kuartal kedua, yang saat ini mungkin belum sepenuhnya terlaporkan, dan potensi rotasi dari dana asing, karena kinerja relatif Indonesia terhadap negara-negara Asia lainnya sedikit tertinggal, maka pemulihan akan terjadi," jelas William.

William juga mencermati dinamika arus global saat ini, di mana beberapa pasar saham di Asia, seperti Korea Selatan, mulai menunjukkan penurunan setelah sebelumnya disokong sentimen prospek bisnis AI. Ia mencontohkan laporan kinerja SK Hynix Co. Ltd. yang meleset dari perkiraan pasar, menandakan potensi ‘overheating’ di pasar tersebut.

Dengan posisi IHSG yang telah anjlok sekitar 29% sepanjang tahun ini, ada selisih signifikan sekitar 50% dibandingkan pasar-pasar lain yang justru bergerak naik lebih dari 20%. William menyimpulkan, dengan fundamental ekonomi yang kuat dan arah kebijakan ke depan yang jelas, Indonesia berada di posisi yang sangat menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah lebih dahulu melesat.

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