BTN Punya Solusi Revolusioner Perumahan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali mengukuhkan komitmennya dalam menyukseskan program pemerintah, yaitu penyediaan 3 juta rumah. Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, dalam forum Financial Talks yang diselenggarakan jabarpos.id, menekankan peran krusial sektor perumahan sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional.

Nixon menguraikan bahwa sektor ini menciptakan efek berganda yang masif, melibatkan setidaknya 182 subsektor industri. Dampaknya merentang luas, mulai dari proses akuisisi lahan, fase konstruksi yang padat karya, rantai distribusi material bangunan, hingga pemicu munculnya sentra ekonomi baru di sekitar hunian yang dihuni.

Keunikan sektor perumahan, menurut Nixon, terletak pada tingginya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). "Rumah itu ajaib," ungkapnya. Ia membeberkan, 90 hingga 95 persen material untuk rumah segmen menengah ke bawah berasal dari produksi lokal, seperti genteng, lantai, semen, pasir, kayu, dan bata. Ini tidak hanya menggerakkan industri domestik, tetapi juga secara signifikan menyerap tenaga kerja lokal, mulai dari tukang bangunan hingga asistennya.

Kontribusi sektor ini juga terasa pada kas negara dan daerah melalui beragam pungutan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan rutin oleh pemilik.

Namun, di balik potensi besar itu, BTN mengakui adanya sejumlah tantangan. Isu utama adalah kepastian perizinan dan proses sertifikasi lahan yang kerap memakan waktu panjang di berbagai wilayah. Nixon berharap regulasi terkait zonasi perumahan dapat diperjelas agar semua pihak, dari pengembang hingga masyarakat umum, memiliki pemahaman yang sama.

Untuk mengakselerasi pembangunan 3 juta rumah, BTN mendorong adopsi teknologi konstruksi inovatif guna efisiensi biaya. Salah satu terobosan yang diinisiasi adalah pemanfaatan material daur ulang plastik yang dicampur dengan pasir dan semen. Inovasi ini diharapkan mampu memangkas ongkos pembangunan sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan, terutama jika diproduksi dalam skala besar.

Di ranah pembiayaan, BTN mengajukan beberapa strategi untuk meningkatkan aksesibilitas kepemilikan rumah. Salah satunya adalah usulan perpanjangan tenor KPR subsidi dari 20 tahun menjadi hingga 40 tahun. Selain itu, BTN juga mengusulkan agar sebagian biaya asuransi dapat ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban biaya awal yang harus ditanggung masyarakat menjadi lebih ringan.

Tak berhenti di situ, BTN juga tengah merancang konsep layanan yang lebih komprehensif. Bukan hanya sekadar pembiayaan rumah, tetapi juga mencakup kebutuhan keluarga pasca-kepemilikan hunian. Solusi yang disiapkan meliputi pembiayaan furnitur, layanan transaksi digital untuk keperluan rumah tangga, hingga pengembangan ekosistem perumahan berbasis aplikasi.

Pada akhirnya, Nixon menegaskan bahwa seluruh langkah transformasi ini merupakan bagian integral dari upaya BTN memperkuat posisinya sebagai mitra finansial sejati bagi keluarga Indonesia. BTN bertekad untuk hadir mendampingi masyarakat, tidak hanya saat proses pembelian rumah, melainkan juga dalam memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari setelah mereka memiliki hunian impian.