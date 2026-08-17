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Endang Wulansari

17 Agustus 2026, 18:04 WIB

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Raksasa Trading Wall Street Terpukul Kerugian Fantastis

jabarpos.id melaporkan, salah satu perusahaan perdagangan (trading) terbesar di Wall Street, Jane Street, menghadapi pukulan telak yang mengejutkan pasar keuangan global. Pada Juli 2026, raksasa ini mencatatkan kerugian bulanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencapai sekitar US$15 miliar atau setara dengan Rp246 triliun. Kerugian masif ini sebagian besar dipicu oleh permasalahan yang menimpa hedge fund Situational Awareness.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut laporan yang diperoleh jabarpos.id dari The Wall Street Journal, angka kerugian yang fantastis tersebut merupakan yang terburuk dalam sejarah operasional bulanan Jane Street. Kejadian ini sontak mengejutkan banyak pihak, mengingat perusahaan tersebut sebelumnya menikmati kinerja perdagangan yang sangat cemerlang sepanjang tahun.

Faktanya, hingga bulan Juli 2026, Jane Street sebenarnya telah membukukan pendapatan kumulatif lebih dari US$40 miliar. Capaian impresif ini menempatkan mereka pada jalur untuk mengakhiri tahun dengan performa perdagangan yang sangat kuat, meskipun harus menelan pil pahit kerugian besar di bulan tersebut.

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Situational Awareness diidentifikasi sebagai salah satu faktor kunci yang memicu tekanan besar bagi Jane Street pada periode tersebut. Gejolak yang dialami oleh hedge fund tersebut secara langsung memengaruhi posisi perdagangan Jane Street, yang pada akhirnya berujung pada kerugian dalam skala yang belum pernah tercatat sebelumnya.

Sebagai informasi, Jane Street dikenal luas sebagai pemain dominan di pasar keuangan global. Aktivitas perdagangannya meliputi berbagai instrumen, mulai dari saham, obligasi, komoditas, mata uang, hingga aset digital. Perusahaan ini mengandalkan strategi berbasis teknologi canggih dan algoritma kompleks untuk mengeksekusi transaksi dalam volume besar di berbagai bursa.

Kontras antara pendapatan tahun berjalan yang impresif dengan kerugian bulanan sebesar US$15 miliar ini menyoroti besarnya skala bisnis perdagangan yang dijalankan Jane Street. Namun, insiden ini juga menjadi pengingat betapa rentannya perusahaan trading besar terhadap gangguan pada satu posisi atau mitra perdagangan tertentu, yang dapat memberikan dampak signifikan.

Hingga saat ini, Jane Street belum merilis rincian publik mengenai besaran pasti kerugian tersebut atau tingkat eksposur mereka terhadap Situational Awareness, meninggalkan banyak pertanyaan di kalangan pelaku pasar dan pengamat industri.

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