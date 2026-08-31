Laba BUMN Farmasi Ini Meroket Drastis

Jakarta – Emiten farmasi pelat merah, PT Phapros Tbk (PEHA), berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang luar biasa pada paruh pertama tahun 2026. Menurut data yang dihimpun jabarpos.id, perusahaan ini membukukan laba bersih sebesar Rp15,29 miliar, sebuah lonjakan fantastis hingga 542,43 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp2,38 miliar.

Kenaikan laba bersih yang signifikan ini turut mengangkat laba per saham dasar PEHA, yang melesat dari Rp3 menjadi Rp18. Performa impresif ini didorong oleh peningkatan penjualan bersih yang solid, mencapai Rp482,85 miliar, naik dari Rp458,23 miliar pada semester pertama tahun lalu. Meski beban pokok penjualan juga bertambah menjadi Rp239,35 miliar dari Rp238,46 miliar, Phapros mampu mencetak laba kotor yang melonjak menjadi Rp243,49 miliar, jauh di atas Rp219,76 miliar pada periode sebelumnya.

Direktur Utama PT Phapros Tbk, Intan Abdams Katoppo, menjelaskan bahwa pertumbuhan kinerja cemerlang ini adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor kunci. "Kenaikan penjualan, perbaikan margin laba kotor yang didukung oleh penyempurnaan portofolio produk, serta efisiensi operasional yang ketat dalam proses produksi di pabrik kami, menjadi pendorong utama," ujar Intan pada Senin (31/8/2026).

Ia menambahkan, strategi perusahaan yang berfokus pada penguatan finansial yang sehat dan berkelanjutan turut berperan besar. Ini mencakup pengendalian biaya yang lebih terukur, strategi peningkatan kepuasan pelanggan, penguatan portofolio produk, transformasi sistem dan proses bisnis, serta optimalisasi sumber daya manusia dan budaya perusahaan.

Laporan keuangan PEHA juga menunjukkan peningkatan pada pos-pos penting lainnya. Laba usaha perusahaan melonjak menjadi Rp43,55 miliar dari Rp35,06 miliar. Pendapatan lain-lain juga berbalik positif menjadi Rp250 juta, dari sebelumnya mencatat kerugian minus Rp3,76 miliar. Di sisi lain, beban usaha tercatat Rp200,18 miliar, meningkat dari Rp180,93 miliar, namun penghasilan keuangan juga menanjak menjadi Rp1,25 miliar.

Dari sisi neraca, total aset Phapros tercatat Rp1,45 triliun pada akhir semester I 2026, mengalami lonjakan signifikan dari Rp1,38 triliun pada akhir tahun sebelumnya. Ekuitas perusahaan juga meningkat menjadi Rp438,23 miliar dari Rp427,47 miliar. Meskipun total liabilitas juga bertambah menjadi Rp1,01 triliun dari Rp959,7 miliar, pertumbuhan aset menunjukkan ekspansi dan kekuatan finansial perusahaan.

Dengan tren positif yang berhasil dijaga ini, Intan optimistis bahwa kinerja laba Phapros akan terus tumbuh lebih dari dua digit hingga akhir tahun 2026. "Kami konsisten menjalankan strategi perusahaan untuk terus memperkuat inovasi dan profitabilitas, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia," pungkasnya, menegaskan komitmen Phapros untuk terus berinovasi dan memberikan dampak positif.