BI Siap Buka-bukaan Ini Janji Destry Damayanti

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Endang Wulansari

3 September 2026, 00:04 WIB

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Jakarta – Era baru kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) telah dimulai, dan Gubernur Destry Damayanti memberikan sinyal kuat adanya perubahan signifikan dalam cara bank sentral berkomunikasi dengan publik. Melalui informasi yang dihimpun jabarpos.id, Destry berjanji akan mengembalikan format pertemuan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan menjadi lebih interaktif dan terbuka.

Rencana ini menandai sebuah langkah maju menuju transparansi dan keterbukaan informasi dari lembaga keuangan tertinggi di Indonesia. Di bawah arahan Destry, BI berambisi untuk kembali menggelar RDG bulanan dengan format yang memungkinkan interaksi dua arah yang lebih leluasa antara pejabat bank sentral dan awak media.

BI Siap Buka-bukaan Ini Janji Destry Damayanti
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Untuk RDG nanti, RDG bulanan, kita memang berencana nanti kita akan kembali ke normal, tapi kapannya tentu kita akan lihat nanti. Tapi paling tidak kita akan mengarah ke sana sehingga kita bisa interaktif lebih enak dengan teman-teman semua," ujar Destry Damayanti dalam konferensi pers usai pelantikannya di Gedung Mahkamah Agung, Rabu (2/9/2026). Pernyataan ini menegaskan komitmennya untuk membangun jembatan komunikasi yang lebih kuat.

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Meski demikian, Destry belum dapat memastikan kapan format baru yang dinanti-nantikan ini akan mulai diimplementasikan. Bank Indonesia masih akan meninjau kesiapan teknis, termasuk ketersediaan lokasi yang memadai untuk menunjang interaksi yang lebih optimal. "Itu nanti kita akan lihat dulu kapan kita bisa offline. Tempatnya sudah ada atau belum kan tergantung nanti," tambahnya.

Rencana perubahan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah sinyal awal dari visi kepemimpinan Destry Damayanti untuk membawa Bank Indonesia menjadi lebih responsif dan transparan. RDG sendiri merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di bank sentral, tempat evaluasi kondisi ekonomi dan penetapan arah bauran kebijakan moneter serta makroprudensial dilakukan.

Secara reguler, RDG bulanan diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dan menjadi landasan utama dalam menetapkan kebijakan krusial Bank Indonesia. Untuk tahun 2026, BI telah menjadwalkan RDG bulanan selama dua hari setiap bulannya, dengan agenda RDG September yang akan berlangsung pada tanggal 22-23 September 2026.

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