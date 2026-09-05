Emas Eropa Ramai-Ramai Tinggalkan Amerika Mengapa

Fenomena menarik tengah terjadi di kancah ekonomi global, di mana sejumlah negara di Eropa secara aktif memindahkan cadangan emas mereka dari Amerika Serikat. Langkah ini memicu pertanyaan besar mengenai stabilitas geopolitik dan strategi ekonomi global di tengah ketidakpastian. Menurut laporan yang dihimpun jabarpos.id, perpindahan ini bukan sekadar relokasi logistik, melainkan cerminan dari kekhawatiran yang mendalam.

Belanda menjadi salah satu pionir dalam tren ini. Bank sentral Belanda (De Nederlandsche Bank) baru-baru ini merelokasi 86 ton emas dari total 313 ton yang sebelumnya disimpan di AS dan Kanada, menuju brankas di London. Gubernur bank sentral, Olaf Sleijpen, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk "memperkuat ketahanan dan kesiapan kami" dalam menghadapi potensi krisis parah, meskipun ia berharap emas tersebut tidak perlu digunakan.

Sebelumnya, Prancis juga dilaporkan melakukan hal serupa di awal tahun ini, memindahkan cadangan emasnya kembali ke dalam negeri. Jerman, dalam skala yang lebih besar, telah menyelesaikan pemindahan lebih dari 216 ton logam mulia, termasuk 111 ton dari New York dan 105 ton dari Paris, kembali ke tanah airnya selama beberapa tahun hingga 2016.

Perpindahan emas semacam ini bukanlah hal baru. Analis riset dari Goldman Sachs, Lina Thomas dan Daan Struyven, mengingatkan bahwa strategi serupa pernah diterapkan sebelum dunia menghadapi situasi yang tidak stabil, bahkan ada periode di mana bank sentral Eropa justru memindahkan emas ke New York saat Perang Dingin.

Namun, pandangan yang sedikit berbeda disampaikan oleh ahli strategi pasar senior World Gold Council, Joseph Cavatoni. Menurut Cavatoni, faktor perang atau ketegangan perdagangan mungkin bukan satu-satunya pendorong utama di balik keputusan ini. Ia menyoroti aspek ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan ketersediaan emas di lokasi yang memungkinkan perdagangan cepat saat dibutuhkan.

Cavatoni juga menginterpretasikan langkah ini sebagai indikasi bahwa banyak pihak mulai lebih cermat dalam mengelola, mengembangkan, dan memikirkan strategi cadangan aset mereka. Pemilihan London sebagai tujuan relokasi berikutnya juga tidak lepas dari posisinya sebagai pusat perdagangan emas utama dunia. Kota ini dianggap sebagai lokasi ideal untuk membeli atau menjual emas dengan cepat dan efisien, terutama dalam situasi krisis. Dengan demikian, perpindahan emas ini bukan sekadar pergeseran fisik, melainkan sinyal kompleks dari perubahan lanskap ekonomi dan geopolitik global yang memerlukan perhatian serius.