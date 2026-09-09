Rahasia di Balik Sewa Gedung Telkom Terkuak

Jakarta – Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), akhirnya memberikan penjelasan terkait rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menempati Graha Merah Putih (GMP) milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Menurut Dony, proses pengalihan aset gedung dari Telkom kepada BGN ini, seperti dilansir jabarpos.id, ditegaskan telah mengikuti mekanisme pasar yang berlaku, dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.

Dony menegaskan bahwa setiap transaksi yang melibatkan Telkom, sebagai entitas perusahaan terbuka, wajib berlandaskan pada harga pasar yang wajar. "Tidak mungkin ada tindakan yang merugikan Telkom. Itu poin krusialnya. Jika kami memiliki gedung yang ideal, sudah pasti kami akan mengoptimalkannya," ujar Dony saat ditemui di kawasan Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu lalu.

Ia menambahkan, penggunaan gedung Graha Merah Putih Telkom oleh BGN ini merupakan bagian dari transaksi bisnis yang normal dan telah melalui kajian mendalam oleh pihak Telkom. Dony menjelaskan, "Jika ada gedung yang tidak efektif, daripada menanggung beban pemeliharaan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta biaya lainnya, tentu akan lebih bijak jika dioptimalkan pemanfaatannya."

Danantara, sebagai entitas pengelola BUMN, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah bisnis ini. Dony menilai bahwa banyak BUMN di Indonesia saat ini memiliki terlalu banyak gedung yang belum dimanfaatkan secara optimal. "Kami di dewan Danantara berkomitmen untuk mengoptimalkan aset-aset kami. Era ‘foya-foya’ dengan gedung berlebihan di sana-sini sudah berakhir. Semua aset akan kami sewakan," tegasnya, seraya menekankan pentingnya menjaga transparansi dan menghindari benturan kepentingan dalam setiap proses sewa-menyewa.

Lebih lanjut, Dony turut memastikan bahwa BGN sebatas akan menyewa gedung Telkom tersebut, bukan memilikinya. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa harga sewa yang ditawarkan BGN kepada Telkom dikabarkan berada di atas harga pasar. "Dan saya dengar, harga sewanya ini melampaui harga pasar yang berlaku. Ini adalah hal yang sangat penting untuk diketahui," ungkap Dony.

Mengenai nasib para pegawai Telkom yang selama ini berkantor di gedung tersebut, Dony menjamin bahwa perseroan telah menyiapkan lokasi kerja baru yang memadai. "Tidak mungkin karyawan dipindahkan tanpa ada tempat kerja baru. Gedungnya memang sudah diperhitungkan. Maksud saya, kita juga harus memperhatikan karyawan. Kita adalah satu kesatuan untuk memastikan semua perusahaan kita berada dalam kondisi sehat," pungkasnya, menegaskan komitmen terhadap kesejahteraan karyawan di tengah upaya optimalisasi aset.