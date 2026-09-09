DPLK BRI Pimpin Tren Investasi Masa Depan

Jakarta – Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI terhadap investasi berkelanjutan kembali diganjar apresiasi bergengsi. DPLK BRI berhasil menyabet Kehati ESG Award 2026 sebagai pemenang di Sektor Pasar Modal, kategori Dana Pensiun. Penghargaan ini diserahkan pada Kamis, 6 Agustus 2026, di Soehanna Hall, Jakarta, demikian informasi yang dihimpun jabarpos.id.

Penghargaan dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) ini merupakan bentuk pengakuan terhadap lembaga jasa keuangan yang secara konsisten mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Kriteria penilaian mencakup tata kelola aset dan strategi investasi yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik demi mendukung pembangunan berkelanjutan.

Konsistensi DPLK BRI dalam mengintegrasikan ESG terbukti dari pertumbuhan signifikan portofolio investasi berkelanjutan mereka. Per April 2026, total dana kelolaan (Asset Under Management/AUM) DPLK BRI tercatat sebesar Rp31,54 triliun. Menariknya, porsi investasi berbasis ESG telah mencapai Rp13,30 triliun, meningkat dari Rp12,53 triliun pada akhir 2025. Ini berarti 42,1% dari keseluruhan AUM DPLK BRI kini berorientasi ESG, menunjukkan fokus yang jelas pada keberlanjutan.

Penguatan portofolio ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan upaya DPLK BRI untuk aktif berkontribusi pada ekosistem keuangan berkelanjutan. Pengelolaan dana dilakukan dengan mempertimbangkan secara holistik aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang diimplementasikan secara bertahap dan terintegrasi dalam setiap strategi investasi.

Di ranah sosial, DPLK BRI menunjukkan kepeduliannya dengan memperluas jangkauan kepesertaan, khususnya menyasar pekerja di sektor informal atau bukan penerima upah. Inisiatif ini krusial untuk memastikan lebih banyak lapisan masyarakat memiliki akses terhadap program persiapan dana pensiun, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

Aspek lingkungan juga tak luput dari perhatian. DPLK BRI mengadopsi operasional yang lebih hijau melalui sistem pendaftaran digital (digital onboarding) yang sepenuhnya tanpa kertas. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga secara signifikan mengurangi jejak karbon dari penggunaan dokumen fisik.

Dari sisi tata kelola, DPLK BRI memperkuat prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi. Selain itu, mereka juga mengembangkan integrasi Application Programming Interface (API) untuk klien korporat dan memperluas kanal layanan melalui ekosistem e-channel BRI. Inovasi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan data kepesertaan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi secara digital, mencerminkan komitmen terhadap good governance.

Farida Thamrin, Direktur Treasury and International Banking BRI, menegaskan bahwa penghargaan ini adalah bukti nyata integrasi penuh prinsip keberlanjutan dalam seluruh operasional BRI Group. "DPLK BRI, sebagai bagian integral dari ekosistem BRI Group, memegang peran strategis dalam mengelola dana jangka panjang. Tujuannya bukan hanya memberikan hasil investasi optimal, tetapi juga secara aktif mendukung pembangunan berkelanjutan. Kami sangat percaya bahwa integrasi prinsip ESG dalam model bisnis kami akan memperkuat ketahanan industri keuangan dan menyebarkan manfaat nyata yang lebih luas bagi masyarakat serta lingkungan," jelas Farida dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/9/2026).

Tak hanya DPLK BRI, induknya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, juga turut meraih penghargaan di kategori Debt & Project Financing sebagai Investor/Creditor pada ajang yang sama. Dua capaian ini secara kolektif mengukuhkan komitmen BRI Group dalam mengimplementasikan prinsip ESG dan keuangan berkelanjutan, baik melalui pengelolaan dana pensiun maupun dalam setiap aktivitas pembiayaan dan investasi.

Ke depan, BRI dan DPLK BRI bertekad untuk terus memperdalam penerapan prinsip ESG dalam seluruh aspek pengelolaan bisnis dan investasi. Dengan mengedepankan kehati-hatian, tata kelola yang prima, dan fokus pada penciptaan nilai jangka panjang, mereka berkomitmen untuk memberikan manfaat optimal bagi nasabah, peserta, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan.