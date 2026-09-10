Kredit BNI Dijamin APBN Untung Aman

Jakarta, jabarpos.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyatakan keyakinannya penuh terhadap minimnya risiko kredit macet dari pembiayaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Keyakinan ini bukan tanpa dasar, sebab sumber pembayaran proyek strategis tersebut berasal langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Yohan Setio, Head of Investor Relations BNI, dalam sebuah Public Expose Live baru-baru ini, menjelaskan bahwa BNI bersama bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) turut serta aktif dalam menyalurkan kredit untuk program pembangunan KDMP. Proyek ini merupakan inisiatif pemerintah yang digarap melalui Agrinas. Menurut Yohan, skema pembiayaan semacam ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dan jauh lebih aman dibandingkan dengan kredit komersial pada umumnya.

Meskipun suku bunga kredit yang diberikan untuk program KDMP berada di level 6%, yang sedikit lebih rendah dari rata-rata suku bunga kredit komersial BNI yang biasanya menyentuh angka 7%, Yohan menegaskan bahwa hal ini sangat bisa dijustifikasi. "Untuk proyek seperti ini, sumber pembayarannya akan datang dari APBN secara langsung. Sehingga profil risikonya secara teori menjadi sangat rendah," ungkapnya.

Dengan profil risiko yang rendah, bank-bank Himbara tetap mampu memperoleh keuntungan yang wajar dari pembiayaan proyek ini. Yohan menambahkan, "Secara bottom line, secara profitabilitas, masih ada profit yang bisa diperoleh oleh Bank Himbara. Tentunya ketika kita menjalankan proyek pemerintah, mencari profit semata bukanlah tujuan utama, melainkan menyeimbangkan antara keuntungan yang wajar dengan kontribusi pembangunan negara."

Kepercayaan BNI dalam pembiayaan ini juga didukung oleh kinerja keuangan perseroan yang solid. Hingga akhir semester I-2026, penyaluran kredit BNI tercatat mencapai Rp969 triliun, menunjukkan pertumbuhan impresif sebesar 24%. Kredit ini disalurkan ke berbagai segmen, mulai dari korporasi besar, menengah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga segmen konsumer.

BNI juga berhasil membukukan Laba Operasi Sebelum Pencadangan (PPOP) tertinggi dalam lima tahun terakhir pada periode yang sama. Kinerja impresif ini ditopang oleh pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih (NII) sebesar 14,2% secara tahunan menjadi Rp22 triliun, serta lonjakan Pendapatan Berbasis Komisi (Fee Based Income) yang juga naik 14,2% menjadi Rp9 triliun. Kombinasi ini mengantarkan BNI mencatatkan laba bersih sebesar Rp10,8 triliun hingga semester I-2026, meningkat 5,94% secara tahunan.

Manajemen BNI menyatakan bahwa kenaikan pendapatan bunga bersih ini didorong oleh ekspansi kredit yang sehat dan struktur pendanaan yang tetap efisien, mendukung peningkatan profitabilitas perusahaan di tengah dinamika industri perbankan yang kompetitif.