Revolusi Kesehatan Dimulai dari Data

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Endang Wulansari

11 September 2026, 15:04 WIB

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Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) di sektor kesehatan memang menjanjikan, namun jabarpos.id melaporkan bahwa tantangan sesungguhnya bukan hanya pada kecanggihan teknologi. Kesiapan data, kemampuan sistem untuk saling terhubung, serta kepercayaan terhadap informasi menjadi pilar utama agar AI dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi layanan kesehatan. Isu krusial ini menjadi sorotan utama dalam konferensi InterSystems Asia READY 2026 yang berlangsung di Bangkok, Thailand.

Dengan mengusung tema provokatif "Are You READY for the Future?", acara ini sukses menghadirkan berbagai tokoh kunci, mulai dari pimpinan industri kesehatan, para klinisi, pemimpin kesehatan digital, hingga pakar teknologi. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan strategi teknologi dalam mewujudkan transformasi layanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan pintar. Dalam kesempatan ini, InterSystems menggarisbawahi tiga prioritas inti: pembentukan dasar data yang kredibel, penguatan interoperabilitas antar sistem, dan pemanfaatan AI untuk memenuhi kebutuhan riil di lapangan kesehatan.

Revolusi Kesehatan Dimulai dari Data
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

InterSystems mengidentifikasi bahwa data kesehatan saat ini masih terfragmentasi di berbagai platform, mulai dari rekam medis elektronik (EHR), hasil laboratorium, pencitraan medis, hingga perangkat kesehatan yang terhubung. Kondisi ini menyulitkan tenaga medis untuk memperoleh gambaran lengkap dan komprehensif mengenai kondisi pasien. Oleh karena itu, interoperabilitas menjadi solusi esensial untuk menyatukan beragam sumber informasi ini, memungkinkan data dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung keputusan klinis, koordinasi perawatan, serta peningkatan efisiensi operasional.

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Lebih lanjut, implementasi AI di sektor kesehatan juga difokuskan pada penciptaan manfaat yang bersifat praktis dan langsung terasa. Tujuannya beragam, mulai dari mempercepat akses informasi bagi tenaga medis, meringankan beban tugas administratif, hingga mengoptimalkan alur kerja. InterSystems menekankan bahwa agar AI benar-benar efektif dan bermanfaat bagi para profesional medis serta institusi kesehatan, ia harus ditopang oleh informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan relevan secara kontekstual.

Dalam ajang Asia READY 2026 ini, InterSystems turut memamerkan berbagai implementasi teknologi terkini secara nyata. Demonstrasi mencakup solusi interoperabilitas, alur kerja yang didukung AI (AI-enabled workflows), rekam medis elektronik generasi mendatang (next-generation EHR), hingga ekosistem layanan kesehatan yang terhubung (connected healthcare ecosystems). Sebagai contoh konkret di Thailand, InterSystems berkolaborasi dengan DataOne telah merintis pengembangan jembatan data siap-AI (AI-ready data bridge) yang berfungsi menghubungkan rumah sakit dengan perusahaan asuransi. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung interoperabilitas data kesehatan dan mengotomatisasi proses klaim elektronik.

Informasi lebih lanjut mengenai pembahasan ini dapat disimak dalam liputan khusus CNBC Indonesia, yang akan tayang pada program PROFIT, Jumat (11 September 2026).

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