Laba Telkom Meroket 30 Persen Karena Hal Ini

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) berpotensi mencatatkan lonjakan laba yang signifikan, setidaknya 30%, berkat langkah strategis penyederhanaan anak usaha. Optimisme ini diungkapkan oleh Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, yang mendorong percepatan transformasi di tubuh Telkom. Informasi ini diterima jabarpos.id dari sumber resmi, menunjukkan komitmen kuat untuk menciptakan struktur bisnis yang lebih ramping dan efisien.

Dony Oskaria, dalam keterangannya yang dikutip dari akun Instagram resmi @bumn_id pada Jumat, 11 September 2026, meyakini bahwa "Jika streamlining ini selesai, laba Telkom paling tidak naik 30%." Langkah ini bertujuan untuk menciptakan struktur bisnis yang lebih sederhana, efisien, dan fokus, memungkinkan Telkom berkonsentrasi pada lini bisnis intinya.

Namun, proses transformasi ini tidak datang tanpa konsekuensi finansial. Telkom telah memperhitungkan berbagai implikasi, termasuk biaya cut loss dan write off yang substansial. Jajaran direksi Telkom menyebutkan bahwa total biaya cut loss dengan segala implikasinya diperkirakan mencapai Rp17 triliun.

Penyederhanaan ini akan menyasar sejumlah anak usaha, khususnya di bawah segmen Business-to-Business Information and Communication Technology (B2B ICT). Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, menjelaskan bahwa beberapa entitas yang akan terkena streamline antara lain PINS, Telkom SIGMA, dan Infomedia.

Lebih dari sekadar efisiensi, transformasi ini diarahkan untuk memperkuat posisi Telkom sebagai strategic holding. Perusahaan akan berfokus pada konektivitas dan infrastruktur digital, menjadi tulang punggung ekosistem digital nasional. Dengan struktur yang lebih ramping, Telkom diharapkan memiliki arus kas yang lebih sehat, biaya operasional yang lebih efisien, dan pada akhirnya, mampu memberikan layanan yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari agenda besar ini, Telkom menargetkan pengurangan jumlah anak perusahaan secara drastis, dari 68 entitas menjadi hanya 18. Selain itu, alokasi modal juga diperkuat. Pada paruh pertama tahun 2026, lebih dari 94% belanja modal dialokasikan untuk bisnis inti, yaitu B2C dan infrastruktur B2B, menunjukkan komitmen perusahaan pada strategi jangka panjangnya.