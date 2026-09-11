IHSG Terpuruk Lagi Namun Ada Sinyal Ini

Pasar modal Indonesia kembali ditutup di zona merah pada perdagangan Jumat, 11 September 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan penurunan 0,73% atau setara 47,96 poin, mengakhiri sesi di level 6.541,38. Meskipun demikian, menurut laporan jabarpos.id, IHSG berhasil memangkas koreksi signifikan yang sempat terjadi di awal perdagangan, memberikan sedikit harapan di tengah sentimen negatif.

Pergerakan IHSG hari ini cukup dinamis. Sempat anjlok hingga 1,8% pada sesi pembukaan, indeks menunjukkan upaya pemulihan menjelang penutupan. Sepanjang hari, IHSG bergerak dalam rentang yang lebar, mencapai titik tertinggi 6.552,70 dan terendah 6.462,96.

Sentimen negatif masih mendominasi pasar. Dari total saham yang diperdagangkan, sebanyak 471 saham mengalami pelemahan, sementara hanya 197 saham yang berhasil menguat, dan 295 saham lainnya stagnan tanpa perubahan harga. Total volume transaksi mencapai 28,36 miliar saham dengan nilai perdagangan sebesar Rp14,54 triliun. Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 1,91 juta kali, menunjukkan aktivitas investor yang cukup tinggi meski pasar sedang tertekan.

Secara sektoral, seluruh sektor kompak berada di zona merah. Sektor energi menjadi yang paling terpukul dengan koreksi 2,29%. Disusul oleh sektor utilitas yang turun 1,62%, konsumer non-primer -1,04%, keuangan -1,03%, properti -0,98%, dan perindustrian -0,88%.

Beberapa saham berkapitalisasi besar menjadi beban utama bagi IHSG. PT Bayan Resources Tbk (BYAN) memberikan kontribusi negatif terbesar sebesar 13 poin. Diikuti oleh PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan 9,38 poin, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebesar 4,66 poin. Saham lain yang turut menekan adalah PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) 3,42 poin, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) 2,47 poin, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) 2,1 poin, dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) 1,79 poin.

Di tengah tekanan, beberapa saham berhasil menjadi penopang dan menahan laju pelemahan IHSG. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menjadi penyelamat terbesar dengan sumbangan positif 2,24 poin. Kemudian, PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) menambah 0,99 poin, PT Astra International Tbk (ASII) 0,87 poin, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) 0,78 poin, dan PT Timah Tbk (TINS) 0,57 poin.

Pelemahan ini menandai koreksi IHSG selama dua hari berturut-turut, setelah pada perdagangan sebelumnya anjlok 1,33% ke level 6.589,34. Tekanan terhadap bursa saham regional, termasuk Indonesia, diyakini dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran global terhadap pasokan energi, berpotensi mendorong kenaikan harga minyak, inflasi, dan pada akhirnya, prospek kenaikan suku bunga.