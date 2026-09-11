MSIG Life Laba Melesat Ini Rahasianya

Kabar gembira datang dari industri asuransi nasional. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (MSIG Life) berhasil membukukan performa keuangan yang sangat impresif sepanjang paruh pertama tahun 2026. Menurut laporan yang diterima jabarpos.id, perusahaan asuransi jiwa joint venture terbesar dengan Jepang di Indonesia ini mencatatkan peningkatan laba bersih yang signifikan, menandai pertumbuhan bisnis yang berkualitas.

Secara rinci, laba bersih MSIG Life melonjak tajam hingga 69% secara tahunan (YoY), mencapai angka Rp181 miliar. Tak hanya itu, Contractual Service Margin (CSM) yang merupakan indikator keuntungan masa depan dari kontrak asuransi, juga menunjukkan pertumbuhan positif 8% YoY, menembus Rp913 miliar. Premi lanjutan perusahaan sukses menembus Rp1 triliun, tumbuh 27% YoY, sementara pendapatan premi bisnis baru yang disetahunkan (APE) tercatat sebesar Rp691 miliar.

Herman Sulistyo, Director & Chief Strategic Distribution, Government & Partnership Officer MSIG Life, mengungkapkan bahwa pencapaian gemilang ini bukan tanpa alasan. "Kinerja paruh pertama 2026 membuktikan bahwa kami berada di jalur yang tepat dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang berkualitas," ujarnya pada Jumat (11/9/2026). Ia menambahkan, "Disiplin dalam pengelolaan biaya, penguatan produktivitas operasional, serta peningkatan kepuasan nasabah menjadi pilar utama di balik capaian ini."

Dibalik performa keuangan yang solid, MSIG Life juga didukung oleh permodalan yang sangat kuat. Ekuitas perusahaan mencapai Rp8,2 triliun, jauh melampaui ketentuan minimum tertinggi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp1 triliun, yang wajib dipenuhi paling lambat 31 Desember 2028. Ini menunjukkan stabilitas dan ketahanan finansial perusahaan.

Melihat ke depan, Director & Chief Operating & IT Officer MSIG Life, Elly Susanti, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus berinovasi. "Kami akan terus fokus pada ekspansi dan optimalisasi distribusi multi-kanal, investasi pada teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), serta inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam," jelas Elly. Langkah strategis ini diharapkan dapat semakin memperkuat posisi MSIG Life sebagai mitra terpercaya masyarakat Indonesia, sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, MSIG Life juga mengumumkan perkembangan penting lainnya di ranah syariah. PT MSIG Sharia Life Insurance Indonesia telah resmi memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 22 Juli 2026, dan mulai beroperasi sebagai entitas tersendiri sejak 3 Agustus 2026. Ini menandai ekspansi MSIG Life ke segmen pasar asuransi syariah yang terus berkembang.

Sebagai bagian integral dari MS&AD Insurance Group Holdings, Inc., sebuah grup asuransi dan jasa keuangan terkemuka asal Jepang dengan jaringan global di 48 negara, MSIG Life memegang posisi sebagai perusahaan asuransi jiwa Joint Venture dengan Jepang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berkomitmen menyediakan solusi keuangan yang komprehensif, meliputi perlindungan jiwa, kesehatan, PAYDI, serta solusi dana pensiun, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan nasabah di setiap fase kehidupan.