Terungkap Pilihan Investasi Para Sultan

Pertumbuhan aset kelolaan (AUM) di segmen Wealth Management BNI, khususnya untuk nasabah prioritas BNI Emerald dan BNI Private, menunjukkan kinerja yang sangat solid. Sebuah laporan dari jabarpos.id menyoroti bagaimana bankir senior BNI membongkar strategi investasi pilihan para nasabah kaya di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Hingga Juli 2026, AUM nasabah BNI Private, yang memiliki portofolio aset minimal Rp 15 Miliar, tercatat tumbuh impresif sebesar 21% secara tahunan (yoy). Tidak hanya itu, jumlah nasabah di segmen ini juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 9% (yoy), menandakan kepercayaan tinggi dari investor kelas kakap terhadap layanan BNI.

General Manager Divisi Wealth Management BNI, Henny Eugenia, menjelaskan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan sinergi ekosistem BNI yang kuat. "Sinergi ini mencakup berbagai segmen, mulai dari korporasi, institusi, hingga komersial, yang secara kolektif memperkuat layanan dan penawaran investasi kami bagi nasabah prioritas," ujarnya dalam sebuah kesempatan.

BNI Wealth Management terus berinovasi untuk memaksimalkan layanan. Salah satu inisiatif terbaru adalah WondrX di ICE BSD, sebuah program yang dirancang khusus untuk memberikan berbagai privilege eksklusif bagi nasabah BNI Emerald dan BNI Private, menambah nilai lebih bagi pengalaman perbankan mereka.

Lalu, apa sebenarnya yang menjadi pilihan investasi nasabah kaya di tengah gejolak global? Henny Eugenia dalam wawancara dengan CNBC (Jum’at, 11/09/2026) mengungkapkan bahwa para nasabah prioritas cenderung mencari instrumen yang menawarkan stabilitas sekaligus potensi pertumbuhan jangka panjang. Diversifikasi aset menjadi kunci utama, dengan minat yang kuat pada aset-aset yang relatif aman seperti obligasi pemerintah, namun juga tidak mengesampingkan peluang di pasar saham yang selektif serta investasi alternatif seperti properti atau reksa dana terproteksi. Mereka juga sangat memperhatikan pengelolaan risiko dan mencari saran ahli untuk mengoptimalkan portofolio di tengah volatilitas.

Kecermatan dalam memilih instrumen investasi dan dukungan layanan wealth management yang komprehensif dari BNI menjadi faktor penentu bagi pertumbuhan aset para nasabah prioritas, bahkan di tengah tantangan ekonomi global.