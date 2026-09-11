Peta Kekayaan Asia Bergeser Drastis

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Endang Wulansari

12 September 2026, 02:04 WIB

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Sebuah fenomena menarik tengah terjadi di kancah finansial Asia, di mana para konglomerat dan individu berpenghasilan tinggi semakin gencar mengalihkan portofolio kekayaan mereka. Destinasi utama yang menjadi magnet baru bagi ‘uang panas’ ini adalah Singapura dan Malaysia, seperti yang dilaporkan oleh jabarpos.id.

Kedua negara tetangga Indonesia ini kini menjelma menjadi pusat penampungan aset yang sangat diminati, tak hanya berupa dana tunai, melainkan juga aset fisik berharga seperti emas. Pergeseran ini tidak hanya datang dari kawasan Asia Timur, tetapi juga terlihat adanya relokasi aset signifikan dari Timur Tengah, khususnya Dubai, serta China.

Peta Kekayaan Asia Bergeser Drastis
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Alvin Lee, CEO Malayan Banking Berhad (Maybank) Singapura, mengonfirmasi adanya pergeseran signifikan dalam peta investasi para miliarder Asia. Ia menyoroti secara spesifik eksodus modal dan aset emas dalam jumlah besar yang sebelumnya berada di Dubai, kini dialihkan menuju Singapura.

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Fenomena ini mengindikasikan preferensi investor terhadap yurisdiksi yang menawarkan stabilitas ekonomi, kerangka hukum yang kuat, serta iklim investasi yang kondusif. Singapura, dengan reputasinya sebagai pusat keuangan global yang transparan dan efisien, serta Malaysia yang menawarkan diversifikasi investasi, menjadi pilihan strategis bagi para pemilik modal yang ingin mengamankan dan mengembangkan aset mereka di tengah ketidakpastian global.

Pergeseran masif ini tentu saja menciptakan dinamika baru dalam lanskap keuangan regional, menempatkan Singapura dan Malaysia sebagai pemain kunci dalam menarik dan mengelola kekayaan global. Kondisi ini juga menjadi cerminan dari strategi adaptif para investor kaya raya dalam menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik yang terus berkembang.

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