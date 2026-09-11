AS Siapkan Sanksi Bank Misterius

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Endang Wulansari

12 September 2026, 02:31 WIB

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Washington – Dunia keuangan global di ambang gejolak setelah Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, mengumumkan bahwa "sebuah bank besar" akan dikenai sanksi berat pada awal pekan depan. Pengumuman ini, yang dilansir jabarpos.id dari pernyataan Bessent, menambah daftar panjang tekanan ekonomi yang diterapkan AS terhadap entitas yang diduga mendanai Iran di tengah konflik Timur Tengah yang memanas.

Bessent menjelaskan bahwa pemilihan hari Senin sebagai tanggal pengumuman sanksi bukan tanpa alasan. "Kita akan melakukannya pada hari Senin karena kita ingin menghormati kenangan warga negara kita yang gugur pada 11 September," katanya dalam sebuah wawancara di "Real America’s Voice" pada Kamis. Ia menambahkan, publik diminta untuk "menunggu saja kabar selanjutnya pada hari Senin," memicu spekulasi luas di kalangan pelaku pasar.

AS Siapkan Sanksi Bank Misterius
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Identitas bank yang menjadi target sanksi tersebut masih dirahasiakan. Bessent tidak menyebutkan nama lembaga keuangan maupun negara asalnya, membiarkan misteri menyelimuti pengumuman penting ini dan menimbulkan pertanyaan tentang skala serta dampak potensialnya terhadap sistem perbankan global.

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Langkah ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Trump dalam upaya menekan Iran. Sebelumnya, AS telah menjatuhkan sanksi terhadap cabang Dubai dari bank terbesar kedua di Mesir, yang diyakini telah menyalurkan dana sebesar US$1,8 miliar kepada Iran. Bessent juga mengisyaratkan penutupan bank terbesar di Turki yang "telah memberikan dana kepada Iran," menunjukkan cakupan operasi AS yang semakin meluas.

Sejak konflik di Timur Tengah memanas pada Februari, AS secara konsisten menerapkan berbagai langkah ekonomi, termasuk sanksi, terhadap Iran. Bulan lalu, tekanan ini ditingkatkan melalui apa yang disebut Bessent sebagai "Operasi Economic Outcast," sebuah inisiatif yang memberlakukan sanksi terhadap hampir 60 entitas, kapal, dan individu.

Cakupan sanksi sekunder juga diperluas, menyasar pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis dengan Iran di berbagai sektor, termasuk perkapalan dan teknologi. Kebijakan ini menegaskan komitmen AS untuk memutus aliran dana yang dianggap mendukung aktivitas Iran, sekaligus mengirimkan pesan tegas kepada lembaga keuangan di seluruh dunia agar tidak terlibat dalam transaksi yang melanggar sanksi Washington.

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