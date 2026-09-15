Bursa Mineral Indonesia Siap Menggebrak Ini Tanggalnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan peluncuran Indonesia Commodity Exchange (Icomex) serta Peraturan OJK (POJK) terkait bursa mineral dan komoditas strategis siap terlaksana pada 17 September 2026. Momen penting ini, seperti dilaporkan jabarpos.id, akan menjadi tonggak sejarah baru bagi tata kelola perdagangan mineral di Tanah Air, menandai era transparansi dan pengawasan yang lebih ketat.

Sarjito, Kepala Eksekutif Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9/2026), menegaskan bahwa 17 September 2026 adalah hari krusial. Pada tanggal tersebut, dua Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai peralihan dan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis akan diundangkan, sekaligus menandai pembentukan Icomex sebagai entitas penyelenggara bursa.

Setelah pengundangan RPOJK, OJK menargetkan izin operasional Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dapat terbit pada Januari 2027. Setelah itu, fungsi pengaturan dan pengawasan OJK akan mulai berjalan. Transaksi perdana melalui Icomex diharapkan dapat bergulir pada 4 Januari 2027, membuka lembaran baru dalam perdagangan komoditas strategis Indonesia.

Pembentukan bursa ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dengan demikian, bursa akan beroperasi di bawah pengawasan ketat OJK, menjamin tata kelola perdagangan yang lebih transparan, teratur, dan terawasi.

Langkah strategis ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun "Indonesia Reference Price". Presiden Prabowo sebelumnya menekankan pentingnya Indonesia memiliki harga acuan komoditas ekspor sendiri, tidak lagi bergantung pada bursa luar negeri. Selama puluhan tahun, Indonesia sebagai produsen utama belum memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan harga, yang menyebabkan nilai tambah perdagangan belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri.

Sarjito menambahkan, OJK bersama berbagai pihak terkait terus mematangkan persiapan demi memastikan pembentukan dan operasional bursa berjalan lancar sesuai rencana. Kebijakan ini juga merupakan kelanjutan dari pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta implementasi kebijakan ekspor satu pintu yang telah diumumkan pemerintah sebelumnya. Dengan dimulainya operasional bursa ini, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonominya dari sektor mineral dan komoditas strategis.