Jalan Buntu Adhi Karya

Jakarta – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) kini dihadapkan pada situasi pelik setelah seluruh usulan restrukturisasi obligasinya ditolak mentah-mentah oleh para pemegang surat utang. jabarpos.id melaporkan, hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022 menunjukkan penolakan masif terhadap upaya perseroan untuk mengubah kondisi kewajiban finansialnya.

Dalam agenda RUPO yang krusial tersebut, ADHI mengajukan tiga poin utama. Pertama, permohonan persetujuan untuk mengubah tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022. Kedua, usulan perubahan tingkat bunga obligasi yang sama. Dan yang ketiga, permintaan pengesampingan atas pelanggaran kewajiban pembayaran Bunga ke-17 obligasi tersebut.

Namun, harapan ADHI pupus di meja pemungutan suara. Data menunjukkan penolakan yang hampir bulat dari pemegang obligasi. Untuk agenda perubahan jatuh tempo, 99,57% suara tegas menyatakan ‘tidak setuju’, sementara hanya 0,43% yang mendukung. Situasi serupa terjadi pada usulan perubahan tingkat bunga, di mana 99,48% suara menolak, berbanding tipis 0,52% yang setuju.

Pukulan telak juga diterima ADHI pada agenda ketiga. Permohonan pengesampingan atas gagal bayar Bunga ke-17 ditolak oleh 94,73% suara, dengan hanya 5,27% yang menyetujui. Ini berarti, pemegang obligasi tidak bersedia memaafkan kelalaian ADHI dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga ke-17 obligasi tersebut, yang secara efektif mengukuhkan status gagal bayar perseroan.

Dengan ditolaknya seluruh paket usulan restrukturisasi ini, PT Adhi Karya (Persero) Tbk kini secara resmi berada dalam status gagal bayar (default) atas kewajiban Bunga ke-17 Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022. Tanpa adanya pengesampingan dari pemegang obligasi, serta tanpa perubahan jatuh tempo maupun tingkat bunga yang diusulkan, ADHI menghadapi tantangan serius dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas keuangannya.