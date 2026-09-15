Author Image

Endang Wulansari

16 September 2026, 02:31 WIB

Share

Jalan Buntu Adhi Karya

Jakarta – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) kini dihadapkan pada situasi pelik setelah seluruh usulan restrukturisasi obligasinya ditolak mentah-mentah oleh para pemegang surat utang. jabarpos.id melaporkan, hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022 menunjukkan penolakan masif terhadap upaya perseroan untuk mengubah kondisi kewajiban finansialnya.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam agenda RUPO yang krusial tersebut, ADHI mengajukan tiga poin utama. Pertama, permohonan persetujuan untuk mengubah tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022. Kedua, usulan perubahan tingkat bunga obligasi yang sama. Dan yang ketiga, permintaan pengesampingan atas pelanggaran kewajiban pembayaran Bunga ke-17 obligasi tersebut.

Namun, harapan ADHI pupus di meja pemungutan suara. Data menunjukkan penolakan yang hampir bulat dari pemegang obligasi. Untuk agenda perubahan jatuh tempo, 99,57% suara tegas menyatakan ‘tidak setuju’, sementara hanya 0,43% yang mendukung. Situasi serupa terjadi pada usulan perubahan tingkat bunga, di mana 99,48% suara menolak, berbanding tipis 0,52% yang setuju.

Also Read

IHSG Tersungkur Saham Ini Jadi Biang Kerok

Peluang Emas Kendaraan Listrik di Indonesia

MSIG Life Aset Turun Tapi Laba Meroket

Terungkap Harapan OJK untuk Menkeu Baru

EV Bikin Bisnis Melejit Ini Rahasianya

Pukulan telak juga diterima ADHI pada agenda ketiga. Permohonan pengesampingan atas gagal bayar Bunga ke-17 ditolak oleh 94,73% suara, dengan hanya 5,27% yang menyetujui. Ini berarti, pemegang obligasi tidak bersedia memaafkan kelalaian ADHI dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga ke-17 obligasi tersebut, yang secara efektif mengukuhkan status gagal bayar perseroan.

Dengan ditolaknya seluruh paket usulan restrukturisasi ini, PT Adhi Karya (Persero) Tbk kini secara resmi berada dalam status gagal bayar (default) atas kewajiban Bunga ke-17 Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022. Tanpa adanya pengesampingan dari pemegang obligasi, serta tanpa perubahan jatuh tempo maupun tingkat bunga yang diusulkan, ADHI menghadapi tantangan serius dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas keuangannya.

Related Post

IHSG Tersungkur Saham Ini Jadi Biang Kerok

IHSG Tersungkur Saham Ini Jadi Biang Kerok

Sep. 16, 2026

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tak berdaya di zona merah pada perdagangan Selasa (15/9/2026). Setelah sempat mencoba bangkit, indeks acuan ini akhirnya tersungkur

Peluang Emas Kendaraan Listrik di Indonesia

Peluang Emas Kendaraan Listrik di Indonesia

Sep. 16, 2026

Minat masyarakat Indonesia terhadap adopsi kendaraan listrik (EV) terus menunjukkan tren positif, didorong oleh urgensi transisi energi dan upaya global menekan emisi karbon. Hal ini

MSIG Life Aset Turun Tapi Laba Meroket

MSIG Life Aset Turun Tapi Laba Meroket

Sep. 16, 2026

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE) akhirnya buka suara terkait penurunan nilai asetnya yang mencapai Rp768,06 miliar atau 4,84% per 30 Juni 2026, dibandingkan

Terungkap Harapan OJK untuk Menkeu Baru

Terungkap Harapan OJK untuk Menkeu Baru

Sep. 16, 2026

Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia yang baru pada Senin, 14 September 2026, disambut positif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi yang

EV Bikin Bisnis Melejit Ini Rahasianya

EV Bikin Bisnis Melejit Ini Rahasianya

Sep. 16, 2026

Adopsi kendaraan listrik (EV) kini bukan sekadar tren ramah lingkungan, melainkan strategi jitu untuk mendongkrak keuntungan bisnis. CEO VinFast Southeast Asia, Antonio Zara, membeberkan secara

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com