IHSG Anjlok Asing Jual Triliunan Rupiah

Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali diwarnai sentimen negatif pada perdagangan Jumat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpaksa mengakhiri sesi pertama dengan penurunan signifikan, diiringi oleh aksi jual bersih besar-besaran dari investor asing. Menurut laporan yang diterima jabarpos.id, nilai jual bersih asing hingga penutupan sesi I mencapai angka fantastis Rp1,14 triliun.

Data transaksi menunjukkan, meskipun investor asing sempat membukukan pembelian senilai Rp1,32 triliun, angka penjualan mereka jauh melampaui, mencapai Rp2,46 triliun. Selisih inilah yang kemudian menciptakan tekanan jual bersih yang masif di pasar saham domestik.

Namun, di balik angka jual bersih yang mencolok tersebut, terdapat dinamika menarik yang patut dicermati. Sebagian besar dari nilai jual bersih ini disumbang oleh transaksi jumbo di saham PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA). Di pasar negosiasi, tercatat adanya perpindahan kepemilikan saham BINA senilai sekitar Rp738 miliar, melibatkan sekitar 180 juta lembar saham dengan harga Rp4.100 per saham. Transaksi sebesar ini tentu memiliki dampak signifikan pada total net sell harian.

Terlepas dari transaksi BINA, di pasar reguler, beberapa saham unggulan tak luput dari incaran aksi jual asing. Salah satu yang paling terpukul adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), yang mencatatkan net sell asing terbesar mencapai Rp222,05 miliar, menunjukkan bahwa sentimen negatif juga merambah ke saham-saham berkapitalisasi besar.

Kendati demikian, di tengah derasnya arus penjualan, investor asing ternyata masih menunjukkan minat pada beberapa emiten. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) menjadi primadona dengan catatan net buy asing terbesar hingga tengah hari, mencapai Rp41,09 miliar. Disusul kemudian oleh PT Astra International Tbk (ASII) dengan Rp22,40 miliar, dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) yang membukukan pembelian bersih Rp15,59 miliar.

Pada penutupan sesi pertama, IHSG secara keseluruhan merosot 22,69 poin atau setara dengan -0,35%, mengakhiri perdagangan di level 6.439,74. Kondisi pasar mencerminkan dominasi sentimen negatif, di mana 429 saham mengalami penurunan, berbanding 213 saham yang menguat, dan 321 saham stagnan. Total nilai transaksi yang berhasil dibukukan mencapai Rp7,49 triliun, melibatkan perputaran 14,36 miliar saham dalam 1,07 juta kali transaksi. Akibatnya, kapitalisasi pasar BEI pun terpangkas, menyusut menjadi Rp11.266 triliun.