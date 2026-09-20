Harga BBM Eropa Tembus Langit

Harga bahan bakar di negara-negara Uni Eropa kini mencapai rekor tertinggi, memicu kekhawatiran serius akan lonjakan inflasi yang meluas. Menurut laporan jabarpos.id dari Komisi Eropa, konflik berkepanjangan di Timur Tengah menjadi pemicu utama kenaikan drastis ini, menciptakan tekanan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi jutaan warga Eropa.

Pada 14 September, harga rata-rata bensin di seluruh Uni Eropa tercatat €2,063 per liter, sementara solar mencapai €2,159 per liter. Angka-angka ini bukan sekadar kenaikan biasa; keduanya merupakan yang tertinggi dalam rangkaian data Komisi Eropa yang telah dikumpulkan sejak tahun 2005. Ini berarti, dalam dua dekade terakhir, mengisi bahan bakar kendaraan tidak pernah semahal ini di kawasan tersebut.

Puncak harga bensin sebelumnya tercatat pada tahun 2022, sementara solar terakhir kali mendekati level saat ini pada April tahun ini. Namun, situasi terkini jauh melampaui rekor-rekor sebelumnya. Variasi harga juga sangat mencolok di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Malta menawarkan harga termurah, dengan bensin seharga €1,34 per liter dan solar €1,21 per liter. Sebaliknya, Denmark menjadi negara termahal untuk bensin, mencapai €2,56 per liter, sementara Finlandia memegang rekor untuk solar termahal dengan €2,51 per liter.

Data krusial ini bersumber dari Buletin Minyak Mingguan terbaru Komisi Eropa, yang diterbitkan pada 17 September berdasarkan harga yang dilaporkan pada 14 September, dan sudah termasuk pajak. Dengan harga rata-rata yang mencekik ini, dibutuhkan sekitar €103 untuk mengisi penuh tangki bensin 50 liter, dan €108 untuk solar. Sebuah beban yang signifikan bagi rumah tangga dan pelaku bisnis.

Kenaikan harga bahan bakar eceran ini telah memicu tekanan inflasi yang signifikan di seluruh zona euro. Bank Sentral Eropa (ECB) melaporkan bahwa inflasi energi di zona euro melonjak tajam menjadi 14,3% pada Agustus, naik drastis dari 10,3% pada Juli. Angka ini mengindikasikan bahwa krisis energi bukan hanya masalah harga di SPBU, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi makro.

Harga bahan bakar terus merangkak naik selama berbulan-bulan sejak pecahnya konflik dengan Iran pada akhir Februari, yang secara langsung mengganggu aliran energi vital melalui Selat Hormuz. Harga minyak mentah Brent, patokan internasional, sempat melampaui $126 pada puncak konflik dan diperdagangkan di atas $104 per barel pada Jumat lalu. Angka ini jauh di atas $72 per barel yang tercatat sebelum perang pecah, menunjukkan dampak langsung dari ketegangan geopolitik.

Namun, harga minyak mentah internasional bukanlah satu-satunya penyebab di balik meroketnya harga bensin dan solar. Biaya dan margin penyulingan juga meningkat secara signifikan, menambah beban pada harga yang harus dibayar konsumen di SPBU. Margin penyulingan mencerminkan selisih antara biaya minyak mentah dan harga produk olahan seperti bensin dan solar setelah diproses.

Meskipun margin bensin diperkirakan telah mencapai puncaknya, para ahli ECB menyatakan kepada Euronews bahwa margin solar kemungkinan belum akan mencapai titik tertinggi hingga Oktober. Mereka menyebutkan bahwa pada minggu ketiga September, margin penyulingan telah memberikan kontribusi sebesar €0,41 (19% dari harga jual di SPBU) per liter untuk solar dan €0,17 (8%) per liter untuk bensin di zona euro. Ini menggarisbawahi peran besar biaya pemrosesan dalam menentukan harga akhir.

Dalam pernyataan kebijakan moneter yang diterbitkan pada 10 September, ECB memperingatkan dengan tegas: "Gangguan pasokan energi yang kembali terjadi dapat menyebabkan harga energi naik lebih lanjut dan lebih lama dari yang diperkirakan saat ini." Para ahli ECB menambahkan bahwa berakhirnya konflik di Timur Tengah, serta pemulihan aliran energi dan kapasitas penyulingan, akan menjadi kunci utama untuk menurunkan harga bahan bakar yang kini membebani Eropa.