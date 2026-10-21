Pabrik Sawit PSGO di Kaltim Terbakar

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Endang Wulansari

21 Oktober 2026, 10:20 WIB

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Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari sektor perkebunan kelapa sawit tanah air. Emiten kelapa sawit, PT Palma Serasih Tbk (PSGO), baru saja melaporkan adanya insiden kebakaran yang melanda fasilitas produksi milik anak usahanya. Peristiwa ini terjadi di area Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dikelola oleh PT Nusaraya Agro Sawit (NUSA).

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (20/10/2026), manajemen mengungkapkan bahwa api melalap pabrik tersebut pada Minggu malam, 18 Oktober 2026. Kejadian ini memicu perhatian publik, mengingat posisi PSGO sebagai salah satu pemain di industri sawit.

Pabrik Sawit PSGO di Kaltim Terbakar
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Fasilitas yang terbakar tersebut berlokasi di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi yang cukup signifikan, yakni mampu mengolah sekitar 90 ton kelapa sawit per jam. Meski sempat memicu kekhawatiran, Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan PT Palma Serasih Tbk (PSGO), Astrida Niovita Bachtiar, memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut.

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Saat ini, pihak manajemen tengah melakukan koordinasi intensif dengan tim teknis di lapangan. Fokus utama mereka adalah menelusuri kronologi pasti penyebab kebakaran serta menghitung total kerusakan yang dialami pabrik. Karena proses investigasi masih berjalan, pihak PSGO belum bisa memberikan angka pasti mengenai estimasi kerugian finansial maupun durasi waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan operasional pabrik tersebut.

Menanggapi situasi ini, manajemen menjamin bahwa aktivitas perkebunan NUSA tetap berjalan secara normal. Untuk menghindari penumpukan tandan buah segar (TBS) akibat pabrik yang terbakar, perusahaan mengambil langkah strategis dengan mengoptimalkan kapasitas olah pada pabrik milik entitas anak lainnya. Langkah mitigasi ini diambil agar operasional perusahaan tetap stabil dan tidak berdampak material terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan.

Insiden kebakaran pabrik ini tergolong ironis karena terjadi tak lama setelah PSGO memberikan klarifikasi kepada bursa terkait isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebelumnya, BEI sempat melayangkan surat permintaan penjelasan terkait potensi dampak karhutla terhadap aset perseroan.

Dalam jawaban sebelumnya, PSGO menyatakan bahwa seluruh wilayah operasional mereka di Kutai Timur dan Berau, Kalimantan Timur, telah dikelola dengan standar ketat. Perusahaan juga menegaskan telah menerapkan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) serta rutin memantau titik panas melalui sistem SiPongi Kementerian Kehutanan.

Meskipun pabrik sempat terbakar, PSGO berkomitmen untuk tetap menjalankan operasional dengan mengutamakan aspek keselamatan dan tanggung jawab lingkungan, serta terus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menangani dampak dari kejadian ini.

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