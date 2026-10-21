Pasar Modal RI Terancam Turun Kelas

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Endang Wulansari

21 Oktober 2026, 10:31 WIB

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Jabarpos.id – Dunia keuangan Indonesia tengah menghadapi tantangan serius menyusul rencana perubahan status pasar saham tanah air oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Jika usulan tersebut terealisasi, Indonesia berisiko turun kelas dari status emerging market menjadi standalone market. Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai daya tarik investasi di dalam negeri dan stabilitas pasar modal nasional.

Menanggapi ancaman tersebut, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bergerak cepat dengan memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah. Dalam sebuah rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026), DEN menekankan pentingnya percepatan reformasi di sektor pasar modal guna menjaga kepercayaan investor global.

Pasar Modal RI Terancam Turun Kelas
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu, menyatakan bahwa langkah mitigasi utama yang harus diambil adalah dengan melanjutkan dan memperkuat agenda reformasi pasar modal yang telah berjalan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh terlena dan harus memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan mampu meningkatkan transparansi serta efisiensi pasar.

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"Mengenai MSCI, kami menyarankan agar reformasi pasar modal yang memang sudah dijalankan terus dilanjutkan. Selain itu, penguatan penegakan hukum oleh regulator juga harus menjadi prioritas utama, sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya," ujar Mari Elka saat memberikan keterangan kepada media.

Rapat penting tersebut tidak hanya dihadiri oleh jajaran DEN, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh kunci dalam Kabinet Merah Putih di bidang ekonomi. Hadir dalam pertemuan tersebut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kepala Badan Pengaturan BUMN/COO Danantara Dony Oskaria, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti. Kehadiran para pemangku kebijakan utama ini menunjukkan bahwa isu perubahan status MSCI merupakan persoalan krusial yang memerlukan koordinasi lintas sektoral.

Selain aspek reformasi struktural, DEN juga menyoroti pentingnya aspek hukum dalam menjaga integritas bursa saham. Mari Elka menegaskan bahwa regulator harus memiliki keberanian untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang terjadi di pasar modal. Hal ini dianggap penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan dapat diprediksi oleh para pelaku pasar internasional.

"Undang-undang kita saat ini sebenarnya sudah memberikan ruang yang sangat luas bagi regulator bursa untuk mengambil langkah-langkah tegas terhadap setiap pelanggaran. Kita harus memanfaatkan instrumen hukum tersebut untuk memberikan efek jera dan menjaga kredibilitas pasar kita," tambahnya.

Langkah tegas dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjadi sinyal positif bagi MSCI bahwa pasar modal Indonesia memiliki tata kelola yang kuat dan mampu melindungi kepentingan investor. Jika reformasi dan penegakan hukum ini berjalan beriringan, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan posisinya sebagai pasar negara berkembang (emerging market) yang kompetitif di mata dunia. Melalui koordinasi erat antara pemerintah, regulator, dan pelaku pasar, tantangan dari MSCI ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan pembenahan besar-besaran di sektor keuangan.

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