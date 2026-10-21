Ketegangan Timur Tengah Picu Harga Minyak Melonjak

Jabarpos.id – Gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali mengirimkan gelombang kejutan ke pasar keuangan global. Eskalasi konflik yang melibatkan kelompok Houthi telah memicu kekhawatiran mendalam mengenai stabilitas pasokan energi dunia. Kondisi ini berdampak langsung pada lonjakan harga komoditas energi, di mana minyak mentah dunia mengalami kenaikan signifikan yang merembet ke berbagai instrumen pasar lainnya.

Berdasarkan pantauan pergerakan pasar pada Rabu (21/10/2026), harga minyak mentah jenis Brent dilaporkan telah menembus angka psikologis yang cukup tinggi, yakni mencapai USD 110 per barel. Lonjakan ini dipicu oleh ketakutan investor akan terganggunya jalur distribusi minyak akibat serangan yang terus memanas di wilayah konflik. Tak hanya Brent, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) juga menunjukkan tren penguatan yang kuat dengan menyentuh level USD 98,9 per barel.

Kenaikan harga minyak ini menjadi sinyal waspada bagi ekonomi global, mengingat minyak merupakan komponen utama dalam biaya produksi dan distribusi barang. Jika tren kenaikan ini terus berlanjut, risiko inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, diprediksi akan semakin meningkat.

Kondisi ketidakpastian global ini turut memberikan tekanan pada pasar modal domestik. Meskipun sempat dibuka dengan tren positif, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru mengalami koreksi tajam. Hingga pukul 10:03 WIB, IHSG tercatat melemah sebesar 1,04% ke level 5.223. Penurunan ini mencerminkan sikap hati-hati para pelaku pasar dalam merespons volatilitas harga komoditas dan risiko geopolitik yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, mata uang Rupiah menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah badai ketidakpastian tersebut. Rupiah terpantau menguat tipis sebesar 0,08% ke level Rp 17.965 per Dolar AS. Meskipun penguatan ini tergolong marginal, stabilitas nilai tukar menjadi faktor krusial untuk menjaga kepercayaan investor asing di pasar keuangan Indonesia.

Selain minyak, sektor komoditas energi lainnya juga menunjukkan pergerakan yang dinamis. Harga batu bara, meskipun mengalami sedikit koreksi dibandingkan periode sebelumnya, masih mampu bertahan di level yang cukup tinggi, yakni di kisaran USD 150 per ton. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap energi fosil masih tetap kuat di tengah fluktuasi pasar.

Para analis memperingatkan bahwa situasi di Timur Tengah dapat berubah sewaktu-waktu. Jika konflik semakin meluas, tekanan terhadap harga minyak dunia kemungkinan besar akan semakin berat, yang pada akhirnya dapat memicu volatilitas lebih tinggi pada IHSG dan nilai tukar Rupiah. Investor disarankan untuk tetap waspada dan memantau perkembangan berita geopolitik secara intensif guna memitigasi risiko kerugian di pasar modal.