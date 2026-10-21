IHSG Merosot Tajam di Sesi Pertama

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Endang Wulansari

21 Oktober 2026, 12:31 WIB

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Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia kembali menunjukkan tren negatif pada perdagangan Rabu (21/10/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan pada akhir sesi pertama, terperosok ke zona merah. Berdasarkan data perdagangan, IHSG ditutup melemah sebesar 0,84% atau turun 44,53 poin, sehingga berada di level 5.234,36.

Padahal, pergerakan pasar di pagi hari sempat menunjukkan optimisme. Indeks dibuka dengan penguatan di level 5.310,85 dan bahkan sempat menyentuh titik tertinggi harian pada level 5.326,96. Namun, euforia tersebut tidak bertahan lama. Tekanan jual yang masif muncul sejak awal sesi, yang sempat menyeret indeks hingga ke titik terendah harian di level 5.185,36. Rentang pergerakan harian yang mencapai 142 poin ini mencerminkan volatilitas yang cukup tinggi di pasar.

IHSG Merosot Tajam di Sesi Pertama
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Setelah sempat tertekan hebat menjelang pukul 10.00 WIB, indeks mulai menunjukkan upaya pemulihan tipis. Pergerakan indeks perlahan memantul dan bergerak terbatas di kisaran 5.220 hingga 5.240 menjelang tengah hari. Adapun aktivitas perdagangan mencatat volume transaksi sebesar 171,51 juta lot dengan nilai transaksi mencapai Rp9.133,76 miliar.

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Ketimpangan pergerakan saham menjadi salah satu faktor pendorong pelemahan ini. Tercatat, sebanyak 499 saham mengalami penurunan harga, sementara 246 saham lainnya tidak menunjukkan pergerakan harga sama sekali. Sebaliknya, hanya 218 saham yang mampu bergerak menguat di tengah gempuran aksi jual.

Para pelaku pasar saat ini tengah berada dalam fase waspada dan menunggu berbagai sentimen krusial. Fokus utama investor tertuju pada keputusan Bank Indonesia (BI) terkait suku bunga yang akan diumumkan hari ini. Langkah BI menjadi sangat krusial, terutama setelah nilai tukar rupiah sempat mengalami tekanan hingga menembus level Rp18.000 per dolar AS.

Berdasarkan hasil polling terhadap 13 institusi, mayoritas investor (10 responden) memprediksi BI akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Sementara itu, tiga responden lainnya memprediksi suku bunga akan tetap ditahan di level 5,75%. Jika kenaikan ini benar-benar terjadi, maka ini akan menjadi langkah pertama BI setelah menahan suku bunga selama tiga bulan berturut-turut.

Selain faktor domestik, sentimen global juga turut membebani pasar. Keputusan bank sentral China yang memilih untuk tetap menahan suku bunga serta rilis data ketenagakerjaan dari Inggris menjadi perhatian serius. Di sisi lain, pasar masih dibayangi kekhawatiran terkait status Indonesia dalam indeks MSCI, di mana ada kecemasan mengenai potensi penurunan status dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Selain itu, investor juga menantikan realisasi pembelian saham oleh Danantara serta melihat apakah reli saham BUMN dapat terus berlanjut. Di tengah ketidakpastian ini, arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penegakan aturan di pasar modal juga menjadi poin yang terus dipantau oleh para pelaku pasar untuk menjamin stabilitas investasi di tanah air.

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