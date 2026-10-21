Strategi BI Tarik Modal Asing

<strong>Jabarpos.id – Bank Indonesia (BI) bergerak cepat merespons dinamika pasar keuangan global yang tengah mengguncang stabilitas domestik. Menanggapi dampak asesmen dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang memicu tekanan pada nilai tukar rupiah, otoritas moneter tanah air dilaporkan telah melakukan pertemuan intensif selama dua hari berturut-turut di tingkat Dewan Gubernur.

Langkah darurat ini diambil untuk memitigasi risiko arus modal keluar atau capital outflow yang terjadi di pasar modal Indonesia. Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan ketat terhadap setiap pergerakan pasar guna memastikan stabilitas tetap terjaga di tengah ketidakpastian.

Menurut Destry, meskipun rupiah sempat mengalami tekanan, kondisi tersebut dinilai masih dalam batas yang wajar. Hal ini disebabkan oleh situasi pasar di kawasan regional yang memang sedang tidak kondusif. Namun, BI tidak tinggal diam dan memilih untuk melakukan diskusi mendalam guna merumuskan langkah kebijakan yang lebih presisi.

"Kami memantau secara seksama pergerakan di pasar modal, terutama terkait arus modal keluar pasca perkembangan MSCI. Selama dua hari ini, kami melakukan diskusi yang sangat ketat untuk menyikapi situasi tersebut," ungkap Destry dalam keterangannya.

Fokus utama BI saat ini adalah merumuskan respons kebijakan yang bersifat targeted atau tepat sasaran. Tujuan besarnya adalah untuk membalikkan keadaan, yakni mengubah tren arus modal keluar menjadi arus modal masuk (inflow) kembali ke pasar keuangan Indonesia. Stabilitas pasar keuangan menjadi prioritas utama, namun BI tetap berupaya menjaga agar momentum pertumbuhan ekonomi nasional tidak terganggu oleh intervensi kebijakan yang terlalu agresif.

Untuk menarik kembali minat investor asing, BI tengah menyiapkan berbagai strategi optimasi insentif pada instrumen keuangan domestik. Beberapa aset yang menjadi sasaran utama adalah Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta instrumen pendanaan lainnya.

Salah satu senjata utama yang disiapkan adalah optimalisasi insentif transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Melalui skema ini, biaya lindung nilai atau hedging bagi investor dapat ditekan hingga mencapai 45 persen. Insentif yang telah berjalan sejak Juni hingga Oktober ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik aset keuangan Indonesia di mata dunia.

Lebih lanjut, Destry menjelaskan bahwa BI juga mengharapkan terjadinya penyesuaian harga atau repricing pada aset keuangan domestik, khususnya SBN. Jika hal ini terjadi dan dibarengi dengan penguatan insentif, maka selisih imbal hasil (spread) antara aset domestik dengan aset berdenominasi dolar Amerika Serikat akan menjadi sangat kompetitif.

"Harapan kami, dengan adanya repricing pada SBN dan peningkatan insentif, selisih imbal hasil aset domestik dengan USD akan menjadi sangat menarik. Fokus kami adalah melakukan langkah yang terukur untuk mendatangkan kembali aliran modal asing," pungkasnya.

Melalui kombinasi antara penyesuaian harga aset dan pemberian insentif biaya transaksi, BI optimis dapat menjaga stabilitas rupiah sekaligus memperkuat ketahanan pasar keuangan Indonesia dari guncangan global.