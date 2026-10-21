Strategi OJK Jaga Kepercayaan Investor

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia tengah berada dalam sorotan tajam setelah munculnya kabar mengenai potensi perubahan klasifikasi pasar oleh MSCI. Menanggapi situasi yang memicu gejolak di bursa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat dengan menggelar pertemuan strategis bersama para investor institusi, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, pada Selasa (20/10/2026). Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk memperkuat fondasi reformasi pasar modal nasional di tengah ketidakpastian global.

Pertemuan yang diselenggarakan secara daring melalui kolaborasi dengan Mandiri Sekuritas tersebut menjadi ajang dialog krusial. Dalam forum tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, hadir untuk memberikan klarifikasi serta arah kebijakan ke depan. Turut hadir pula Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jefry Hendrik, guna memberikan gambaran mengenai kondisi terkini bursa tanah air.

Fokus utama diskusi ini adalah merespons kekhawatiran investor pasca pengumuman MSCI terkait konsultasi perubahan status klasifikasi pasar Indonesia. OJK menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati penilaian independen yang dilakukan oleh MSCI. Namun, OJK berkomitmen untuk menjawab setiap tantangan tersebut melalui serangkaian reformasi yang tidak hanya bersifat wacana, tetapi juga konkret, konsisten, dan berkelanjutan.

Friderica menekankan bahwa membangun kepercayaan investor tidak bisa dilakukan hanya dengan retorika atau janji manis. Menurutnya, kepercayaan harus dibuktikan melalui tindakan nyata di lapangan. "OJK memiliki komitmen penuh untuk membangun ekosistem pasar modal Indonesia yang adil, transparan, kompetitif, serta memiliki kredibilitas di mata dunia," tegas Friderica dalam keterangan resminya.

Meskipun pasar sempat diguncang oleh sentimen negatif, OJK meyakinkan para pemodal bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam posisi yang sangat kokoh. Data menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar Indonesia telah menyentuh angka sekitar 589 miliar dolar AS, yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di kawasan ASEAN. Selain itu, basis investor ritel dan institusi domestik terus tumbuh pesat hingga mencapai angka 31,1 juta orang.

Kinerja emiten di Indonesia juga menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan data periode 12 bulan hingga Juni 2026, pendapatan perusahaan-perusahaan tercatat tumbuh sebesar 15,9 persen, sementara laba bersih mengalami kenaikan signifikan sebesar 16,3 persen. Angka-angka ini menjadi bukti bahwa mesin pertumbuhan ekonomi nasional masih bekerja dengan baik.

Ketegangan di pasar modal sendiri dipicu oleh pengumuman MSCI pada Jumat (16/10/2026) mengenai kemungkinan pergeseran status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Kabar ini sempat memicu kepanikan yang berujung pada aksi jual masif di Bursa Efek Indonesia. Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat merosot tajam hingga 11,6 persen pada hari yang sama, dan terus merasakan tekanan pada perdagangan Senin (19/10/2026) sebelum akhirnya OJK turun tangan untuk menenangkan pasar. Melalui dialog ini, diharapkan volatilitas pasar dapat diredam dan stabilitas investasi tetap terjaga.