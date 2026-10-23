Ambisi Indonesia Jadi Pusat Harga Mineral Dunia

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Endang Wulansari

24 Oktober 2026, 06:04 WIB

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Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat posisi ekonomi nasional di kancah global. Dalam sebuah pertemuan strategis di Istana Negara pada Rabu (21/10/2026), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, secara resmi memaparkan rencana ambisius mengenai peluncuran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau yang dikenal sebagai Indonesia Commodity Exchange (Icomex) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut, wanita yang akrab disapa Kiki ini mengungkapkan bahwa Icomex diproyeksikan akan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Mengingat tanggal 1 Januari merupakan hari libur nasional, operasional perdana bursa ini dijadwalkan akan dimulai pada 4 Januari 2027. Langkah ini bukan sekadar peluncuran bursa biasa, melainkan upaya sistematis agar Indonesia mampu menjadi acuan harga (reference price) dunia untuk berbagai komoditas mineral dan barang strategis lainnya.

Ambisi Indonesia Jadi Pusat Harga Mineral Dunia
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pembentukan Icomex sendiri merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kehadiran bursa ini akan menjadi bagian integral dari ekosistem ekonomi baru, yang menyambung kebijakan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta sistem ekspor satu pintu yang tengah digalakkan pemerintah. Dengan adanya bursa ini, diharapkan transparansi harga komoditas nasional dapat terjaga dan nilai tambah ekonomi tetap berada di dalam negeri.

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Selain membahas bursa mineral, Kiki juga menyoroti upaya penguatan pasar modal Indonesia. Hal ini menjadi krusial menyusul adanya kabar dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berencana menurunkan klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Menanggapi hal tersebut, OJK berkomitmen untuk terus memperbaiki kredibilitas, likuiditas, dan transparansi bursa saham tanah air.

Kiki menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan kompetitif dalam hal transparansi kepemilikan saham. Dibandingkan negara lain, aturan initial public offering (IPO) di Indonesia yang mewajibkan porsi saham publik sebesar 15-25% serta keterbukaan informasi kepemilikan bahkan hingga level 1% menunjukkan standar yang sangat tinggi. Indonesia juga memiliki klasifikasi investor yang sangat mendetail dengan 39 tipe berbeda, jauh lebih granular jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Namun, satu tantangan besar yang diakui OJK adalah aspek penegakan hukum atau enforcement. Kiki menegaskan bahwa untuk menjaga kepercayaan investor, tindakan tegas terhadap pelaku kecurangan pasar harus dilakukan tanpa kompromi. Sebagai bukti nyata, OJK baru saja menjatuhkan sanksi terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia sebesar Rp1,5 triliun kepada pihak yang terbukti melakukan praktik coordinated trading. Selain itu, dua perusahaan lain juga tengah dalam pengawasan ketat karena diduga melakukan manipulasi pasar. Melalui langkah tegas ini, OJK berharap pasar modal Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan dipercaya oleh investor global.

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