Modus Nekat Penyelundupan Emas di Bandara RI

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Endang Wulansari

27 Oktober 2026, 02:31 WIB

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Jabarpos.id – Aksi penyelundupan komoditas berharga tinggi kembali menjadi sorotan tajam setelah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membongkar jaringan perdagangan emas ilegal internasional. Dalam operasi terbaru, petugas berhasil mengidentifikasi lima bandara utama di Indonesia yang kini menjadi jalur krusial bagi para pelaku perdagangan emas ilegal dunia.

Kelima bandara yang masuk dalam radar pengawasan ketat tersebut adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Kertajati, Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Bandara Ngurah Rai Bali, dan Bandara Juanda. Dari rangkaian operasi penindakan di berbagai titik tersebut, Bea Cukai berhasil menyita emas dengan total berat mencapai 25,88 kilogram, yang jika dikonversikan ke nilai pasar mencapai angka fantastis, yakni Rp61,95 miliar.

Modus Nekat Penyelundupan Emas di Bandara RI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berdasarkan hasil analisis intelijen yang mendalam, sebagian besar upaya penyelundupan ini melibatkan warga negara asing (WNA), terutama dari negara China dan India. Para pelaku diketahui mencoba membawa emas tersebut menuju berbagai destinasi internasional seperti Dubai, Bangkok, Singapura, India, hingga Malaysia.

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Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, Priyono Triatmojo, menegaskan bahwa langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam memperketat pengawasan terhadap ekspor ilegal. Menurutnya, pengawasan terhadap sumber daya alam sangat krusial untuk mencegah kerugian negara yang masif. Ia juga menyebutkan bahwa upaya ini sejalan dengan program prioritas Presiden dalam mewujudkan cita-cita negara melalui pengamanan aset nasional.

Rincian penindakan menunjukkan berbagai modus yang sangat berisiko dan tidak lazim. Di Bandara Kertajati, petugas berhasil menggagalkan ekspor ilegal 5,25 kilogram emas murni 24 karat senilai Rp11,64 miliar. Sementara itu, di Bandara Yogyakarta, dua warga negara Tiongkok berinisial CSW dan PJ tertangkap tangan mencoba menyelundupkan 4,26 kilogram emas dengan cara menyembunyikannya di balik pakaian dalam mereka saat hendak terbang menuju Singapura.

Kecanggihan modus ditemukan di Bandara Ngurah Rai, di mana beberapa warga negara Tiongkok mencoba menyamarkan emas dalam bentuk perhiasan setengah jadi untuk mengelabui petugas. Namun, petugas tetap sigap mengamankan total 1,58 kilogram emas senilai Rp3,9 miliar yang tidak dilengkapi dokumen resmi.

Puncak dari temuan mengejutkan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Petugas berhasil menggagalkan penyelundupan emas batangan dan serbuk dengan total berat 13,63 kilogram senilai Rp34,09 miliar. Para pelaku menggunakan modus yang sangat ekstrem, yakni dengan cara body strapping (mengikat di tubuh) hingga memasukkan kapsul berisi serbuk emas ke dalam tubuh (inserter) untuk menghindari deteksi mesin pemindai.

Tak ketinggalan, di Bandara Juanda, sinergi antarinstansi berhasil mengamankan 1,15 kilogram serbuk emas senilai Rp2,93 miliar yang dibawa oleh seorang warga negara India dengan modus serupa. Seluruh barang bukti yang disita kini telah ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) dan kasus-kasus tersebut tengah dalam proses hukum lebih lanjut.

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