Prediksi Baru Harga Emas 2027

Jabarpos.id – Dunia investasi logam mulia tengah dikejutkan dengan perubahan peta proyeksi harga emas global. Goldman Sachs, salah satu raksasa perbankan investasi asal Amerika Serikat, secara resmi melakukan penyesuaian terhadap target harga emas dunia untuk periode akhir tahun 2027. Langkah ini menjadi sinyal penting bagi para investor yang tengah memantau pergerakan aset aman (safe haven) tersebut.

Dalam laporan terbarunya, Goldman Sachs memangkas estimasi harga emas yang sebelumnya diprediksi menyentuh angka US$4.800 per troy ons. Kini, bank investasi tersebut menurunkan targetnya menjadi US$4.650 per troy ons. Penurunan sebesar US$150 atau sekitar 3,1% ini mencerminkan adanya perubahan dinamika ekonomi makro yang cukup signifikan, terutama terkait arah kebijakan moneter di Amerika Serikat.

Penyebab utama dari revisi turun ini adalah ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed). Goldman Sachs memprediksi bahwa kebijakan moneter Amerika Serikat akan cenderung lebih ketat dari yang diperkirakan sebelumnya. Para ekonom di lembaga tersebut memperkirakan The Fed akan melakukan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Maret 2027. Langkah ini merupakan tambahan setelah sebelumnya The Fed diprediksi akan menaikkan suku bunga pada Desember 2026.

Kondisi suku bunga yang tinggi dan bertahan lebih lama ini dipandang akan menekan minat investor swasta untuk mengoleksi emas. Secara fundamental, emas adalah aset yang tidak memberikan imbal hasil berupa bunga atau dividen. Ketika suku bunga bank sentral naik, daya tarik instrumen investasi lain seperti obligasi atau deposito menjadi lebih menggoda, sehingga permintaan terhadap emas cenderung melandai.

Meski demikian, Goldman Sachs tidak sepenuhnya pesimis terhadap masa depan logam mulia. Jika dibandingkan dengan harga pasar saat ini, bank investasi ini masih melihat adanya potensi penguatan harga emas hingga 16% menjelang Desember 2027. Optimisme ini didasarkan pada skenario bahwa The Fed kemungkinan besar akan mulai melonggarkan kebijakan moneternya atau memangkas suku bunga pada akhir tahun 2027.

Selain faktor suku bunga, terdapat faktor penopang struktural yang menjaga harga emas tetap kokoh. Goldman Sachs menyoroti peran krusial bank-bank sentral di seluruh dunia yang terus melakukan akumulasi emas secara masif. Salah satu pemain utama yang disorot adalah bank sentral China, yang konsisten menambah cadangan emasnya sebagai bagian dari strategi diversifikasi aset nasional.

Secara keseluruhan, Goldman Sachs melihat adanya siklus yang akan terjadi. Pada awal hingga pertengahan 2027, harga emas mungkin akan menghadapi tekanan akibat kebijakan suku bunga tinggi. Namun, kombinasi antara pembelian berkelanjutan oleh bank sentral dan kembalinya minat investor swasta saat suku bunga mulai turun di akhir 2027, diyakini akan membawa harga emas kembali merangkak naik menuju level US$4.650 per troy ons. Melansir laporan dari Investing, dinamika ini menjadi pengingat bagi investor untuk tetap waspada terhadap kebijakan The Fed.