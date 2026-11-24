Jabarpos.id – Dinamika perbankan nasional tengah menunjukkan tren yang menarik perhatian para pengamat ekonomi. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terdapat anomali pertumbuhan dana simpanan masyarakat yang menunjukkan kecenderungan tidak merata di berbagai lapisan ekonomi. Menariknya, kelompok masyarakat dengan aset melimpah justru menjadi motor utama penggerak pertumbuhan dana di sektor perbankan Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, total tabungan masyarakat di seluruh perbankan nasional mencatatkan pertumbuhan yang cukup solid. Hingga periode November 2026, agregat simpanan masyarakat tumbuh sebesar 8,25 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini mencerminkan adanya aliran dana yang masuk ke sistem perbankan dalam skala besar.

Namun, jika dibedah lebih dalam, pertumbuhan ini tidak terjadi secara merata di semua lini. Anggito menyoroti bahwa segmen pemilik simpanan dengan nilai di atas Rp5 miliar merupakan kelompok yang mencatatkan kenaikan paling signifikan dibandingkan kelompok lainnya. Kelompok "elit" ini mencakup simpanan dari sektor perorangan maupun korporasi.

"Peningkatan tertinggi berada pada segmen yang memiliki simpanan di atas Rp5 miliar. Ini mencakup tabungan perorangan dan juga tabungan korporasi. Namun, secara umum, pendorong utamanya adalah dari sisi tabungan korporasi, sementara untuk individu sifatnya lebih tersebar," jelas Anggito saat memberikan keterangan di Jakarta Selatan, Selasa (24/11/2026).

Meskipun kelompok kaya menunjukkan lonjakan yang mencolok, LPS mencatat bahwa pertumbuhan dana juga terjadi di berbagai tingkatan nominal lainnya. Mulai dari kelompok penabung dengan saldo di bawah Rp100 juta, rentang Rp100 juta hingga Rp500 juta, hingga kelompok menengah di angka Rp1 miliar hingga Rp5 miliar, semuanya menunjukkan tren positif secara agregat.

Kendati demikian, Anggito memberikan catatan penting agar masyarakat tidak salah dalam menginterpretasikan data ini. Pertumbuhan secara agregat atau total keseluruhan tidak serta-merta berarti setiap individu di Indonesia mengalami kenaikan saldo tabungan mereka. Ada kemungkinan sebagian masyarakat justru sedang mengalami penurunan saldo atau fenomena "makan tabungan" untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketika ditanya mengenai apakah fenomena makan tabungan sedang terjadi di tengah masyarakat, Anggito enggan memberikan kesimpulan prematur. Ia menegaskan bahwa tugasnya adalah membaca data secara objektif tanpa melakukan spekulasi terhadap kondisi ekonomi mikro tiap individu.

"Saya tidak bisa memberikan kesimpulan seperti itu. Yang bisa saya sampaikan adalah berdasarkan pembacaan data secara agregat, semua segmen, baik penabung individu maupun korporasi, secara total mengalami peningkatan," pungkasnya. Fenomena ini menjadi sinyal bahwa meskipun ekonomi bergerak, konsentrasi likuiditas di perbankan masih sangat didominasi oleh pemilik modal besar dan sektor usaha.