Jabarpos.id – Upaya memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia kini menjadi fokus utama Credit Bureau Indonesia (CBI). Perusahaan yang bergerak di bidang biro kredit ini tengah menyiapkan langkah strategis jangka panjang untuk menyasar segmen yang selama ini belum terjamah secara optimal, yakni pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kelompok pekerja informal.

Direktur Utama Credit Bureau Indonesia (CBI), Anton K. Adiwibowo, mengungkapkan bahwa potensi pasar di Indonesia sangat besar, terutama jika melihat besarnya jumlah pekerja informal. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 87 juta pekerja informal di tanah air, namun hanya sekitar 47 juta orang yang sudah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kesenjangan data ini menunjukkan adanya peluang sekaligus tantangan besar dalam menyediakan layanan keuangan yang merata.

Untuk menjangkau sektor UMKM, CBI telah menyiapkan sebuah platform andalan yang dirancang khusus untuk membantu para pelaku usaha. Melalui platform ini, pelaku UMKM dapat mengunggah data usaha mereka secara mandiri untuk membangun profil bisnis yang lebih terstruktur dan kredibel. Anton menjelaskan bahwa profil bisnis yang kuat dan terverifikasi merupakan kunci utama bagi pelaku UMKM agar lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

"Jika pelaku usaha mampu membangun profil bisnis yang lebih kredibel dan terstruktur, maka mereka akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi dan lebih mudah dalam mengakses berbagai layanan keuangan," ujar Anton dalam sebuah acara diskusi bertajuk Road to CNBC Indonesia Award 2026, Selasa (24/11/2026).

Tidak hanya menyasar sektor usaha, CBI juga memberikan perhatian serius pada segmen individu. Strategi yang diusung adalah memperkuat literasi keuangan masyarakat melalui aplikasi bernama SkorKu. Aplikasi ini dirancang untuk membantu masyarakat memahami, memantau, hingga meningkatkan skor kredit pribadi mereka secara mandiri.

Menurut Anton, pemahaman terhadap skor kredit sangat krusial bagi setiap individu. Dengan mengetahui profil risiko dan catatan kredit mereka, masyarakat dapat melakukan langkah perbaikan jika ternyata catatan finansial mereka masih dianggap kurang baik oleh lembaga keuangan. Hal ini diharapkan dapat memutus rantai kesulitan masyarakat dalam mendapatkan akses kredit yang sehat.

"Ketika setiap masyarakat bisa melihat profil risikonya, mengetahui catatan kreditnya, dan memahami skor kreditnya, maka mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki profil tersebut jika dirasa masih kurang baik," tambahnya.

Selain fokus pada perluasan pasar, CBI juga berkomitmen untuk memperkuat fondasi keamanan dan privasi data. Langkah ini diambil guna menjamin kualitas data yang dikelola serta menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan yang diberikan. Keamanan data menjadi prioritas utama mengingat peran CBI sebagai penyedia informasi kredit yang sangat sensitif.

Sebagai langkah penutup dalam memperkuat ekosistem, CBI berencana untuk terus menjalin kolaborasi erat dengan pihak regulator. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan sebuah ekosistem keuangan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga sehat dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.