Jabarpos.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) baru saja memaparkan pencapaian finansial yang sangat fantastis sepanjang tahun 2025. Lembaga pengelola investasi raksasa ini berhasil membukukan laba bersih konsolidasi yang disetahunkan (annualized) mencapai angka Rp259,6 triliun. Angka yang sangat mencengangkan ini tidak datang begitu saja, melainkan didorong oleh performa luar biasa dari sejumlah perusahaan plat merah di bawah naungannya.

Menariknya, kekuatan utama dari perolehan laba tersebut ternyata terpusat pada sektor tertentu. Berdasarkan data yang dirilis, sekitar 90 persen dari total laba bersih Danantara disumbangkan oleh hanya enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dominasi ini menunjukkan bahwa sektor perbankan masih menjadi tulang punggung utama dalam struktur pendapatan lembaga pengelola investasi ini.

Managing Director Finance Danantara, Arief Budiman, menjelaskan bahwa komposisi aset Danantara memang sangat dipengaruhi oleh sektor keuangan. Menurutnya, hampir separuh dari total aset yang dikelola oleh Danantara merupakan aset yang berasal dari sektor perbankan. Hal inilah yang kemudian membuat kontribusi laba dari sektor tersebut menjadi sangat dominan.

"Kurang lebih 90 persen dari laba Danantara itu dikontribusikan oleh enam BUMN-nya. Itu tentunya BUMN terkait lembaga perbankan, karena memang aset Danantara setengahnya adalah perbankan," ungkap Arief saat memberikan paparan kinerja keuangan di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Jika ditelusuri lebih dalam, kelompok BUMN perbankan yang menjadi mesin uang ini mencakup anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Selain bank konvensional, sektor perbankan syariah yang diwakili oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Syariah Nasional (BSN) juga turut memperkuat pundi-pundi pendapatan Danantara.

Meski perbankan menjadi aktor utama, Danantara tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Laba perusahaan juga mendapatkan sokongan dari lini bisnis strategis lainnya. Sektor-sektor seperti pertambangan tembaga, energi, hingga telekomunikasi turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan usaha yang mencapai Rp3.073 triliun.

Secara keseluruhan, kondisi kesehatan keuangan Danantara menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Total aset lembaga ini tercatat menyentuh angka Rp11.607 triliun, mengalami kenaikan sebesar 5 persen dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, total ekuitas juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,6 persen dengan nilai mencapai Rp2.980 triliun.

Pertumbuhan ini juga terlihat dari peningkatan aset tetap dan aset produktif lainnya pada BUMN yang dikelola, yang melonjak sebesar Rp400,7 triliun dalam periode Maret hingga Desember 2025. Capaian ini mempertegas posisi Danantara sebagai kekuatan ekonomi baru yang sangat solid dalam mengelola kekayaan negara.