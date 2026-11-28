Jabarpos.id – Kondisi pasar keuangan Indonesia tengah menghadapi tekanan ganda yang cukup signifikan. Di tengah ketidakpastian sentimen global, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren pelemahan yang cukup terasa pada perdagangan Rabu (25/11). Indeks sempat merosot ke level 5.214, yang dibarengi dengan tekanan hebat pada nilai tukar Rupiah yang anjlok hingga menyentuh angka Rp 18.310 per Dolar AS.

Melemahnya nilai tukar ini bukan tanpa alasan. Salah satu pemicu utamanya adalah adanya potensi pengetatan kebijakan moneter dari bank sentral Amerika Serikat, The Fed. Kabar mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga acuan Fed Funds Rate (FFR) demi mengejar target inflasi di angka 2% telah menciptakan efek domino. Langkah agresif The Fed ini secara otomatis meningkatkan ekspektasi bahwa Bank Indonesia (BI) juga akan ikut menaikkan suku bunga acuan (BI rate) guna menjaga stabilitas mata uang domestik. Fenomena ini menciptakan tekanan jual pada mata uang di berbagai belahan dunia, termasuk Rupiah.

Namun, di balik badai ekonomi makro tersebut, perhatian pelaku pasar domestik kini mulai teralihkan pada isu fundamental mengenai tata kelola aset negara. Munculnya wacana mengenai Danantara menjadi sorotan tajam para investor dan pengamat ekonomi. Fokus utama masyarakat adalah bagaimana lembaga investasi negara ini nantinya mampu mengelola aset negara yang bernilai triliunan rupiah dengan prinsip transparansi yang tinggi.

Banyak pihak berharap agar model pengelolaan Danantara dapat mencontoh keberhasilan Government Pension Fund Global milik Norwegia. Norwegia telah lama menjadi kiblat dunia dalam hal pengelolaan dana abadi negara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Jika Danantara mampu mengadopsi standar emas tersebut, maka pengelolaan kekayaan negara tidak hanya akan memberikan keuntungan finansial yang masif, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Selain isu Danantara, pasar juga masih menunggu kepastian terkait klasifikasi pasar modal Indonesia. Hingga saat ini, belum ada perubahan signifikan terkait proposal pengubahan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market dalam indeks MSCI. Ketidakpastian ini turut menambah beban psikologis bagi para pelaku pasar di bursa efek.

Kombinasi antara tekanan suku bunga global, fluktuasi nilai tukar, dan urgensi reformasi lembaga investasi negara menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Keberhasilan Danantara dalam menerapkan transparansi ala Norwegia diharapkan dapat menjadi katalis positif yang mampu mengimbangi sentimen negatif dari pasar global, sekaligus memperkuat fundamental ekonomi Indonesia di masa depan. Melansir laporan dari jabarpos.id, pengawasan ketat terhadap tata kelola aset negara kini menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan pasar.