Jabarpos.id – Bank Indonesia (BI) secara resmi menyatakan komitmennya untuk terus memacu pengembangan mata uang digital nasional yang dikenal dengan sebutan Rupiah Digital. Langkah strategis ini merupakan kelanjutan dari inisiatif besar bertajuk Proyek Garuda, sebuah proyek ambisius yang dirancang untuk menjawab tantangan ekonomi di era digitalisasi yang semakin masif.

Dalam pidato pembukanya pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (27/11/2026), Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry, menegaskan bahwa pengembangan ini bukan sekadar mengikuti tren teknologi global. Menurutnya, Rupiah Digital akan menjadi pilar penting dalam memperkuat ekosistem infrastruktur keuangan digital di tanah air.

"Konektivitas pembayaran lintas negara akan diperluas dan pengembangan Rupiah Digital akan terus dilanjutkan," ujar Destry di hadapan para pemangku kepentingan ekonomi.

Proyek Garuda sendiri merupakan payung besar bagi eksplorasi desain Central Bank Digital Currency (CBDC) di Indonesia. Melalui Rupiah Digital, Bank Indonesia berupaya memberikan kontribusi nyata bagi negara dalam menjaga kedaulatan mata uang Rupiah di tengah gempuran aset digital lainnya. Hal ini menjadi sangat krusial agar stabilitas moneter nasional tetap terjaga meskipun pola transaksi masyarakat telah bergeser ke arah digital.

Lebih lanjut, pengembangan Rupiah Digital ini merupakan bagian integral dari agenda transformasi digital nasional yang telah disusun secara matang. Langkah ini selaras dengan visi jangka panjang yang tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 (BSPI 2030) serta Blueprint Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030 (BPPU 2030). Target utamanya adalah menciptakan integrasi ekonomi dan keuangan digital yang bersifat end-to-end, mulai dari hulu hingga ke hilir.

Sebagai catatan sejarah, perjalanan proyek ini telah dimulai sejak Bank Indonesia menerbitkan White Paper terkait pengembangan Rupiah Digital pada 30 November 2022. Dokumen tersebut menjadi landasan awal yang memaparkan desain tingkat tinggi (high-level design) serta menjadi sarana komunikasi transparan kepada publik mengenai rencana besar ini.

Dalam White Paper tersebut, BI telah menjelaskan secara mendalam mengenai konfigurasi desain Rupiah Digital yang terintegrasi. Tidak hanya soal teknologi, proyek ini juga dirancang untuk memungkinkan munculnya berbagai model bisnis baru yang dapat menggerakkan roda ekonomi kreatif. Arsitektur teknologi yang kuat serta dukungan regulasi yang komprehensif juga telah disiapkan untuk memastikan implementasi Rupiah Digital berjalan aman, efisien, dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya pengembangan yang berkelanjutan ini, diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi keuangan global, tetapi juga menjadi pemain aktif yang mampu mengendalikan kedaulatan ekonominya sendiri melalui inovasi mata uang digital yang tangguh.