Jual Beli STNK Only Bahaya Mengintai

Industri pembiayaan di Indonesia kini tengah menghadapi gelombang tantangan baru yang meresahkan. Fenomena penjualan kendaraan, baik mobil maupun motor, dengan status "STNK only" yang marak di berbagai platform media sosial telah menjadi sorotan utama. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) melalui ketuanya, Suwandi Wiratno Siahaan, secara terbuka mengungkapkan kekhawatiran mendalam. Menurut laporan jabarpos.id, praktik ini dinilai sangat merugikan perusahaan multifinance dan mengancam stabilitas sektor.

Kendaraan "STNK only" merujuk pada unit yang hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan, sementara Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih berada di tangan perusahaan pembiayaan sebagai jaminan. Suwandi menegaskan bahwa STNK bukanlah bukti kepemilikan yang sah, sehingga transaksi semacam ini berpotensi besar menimbulkan masalah hukum dan kerugian bagi semua pihak. Komunitas jual beli ilegal ini tumbuh subur di media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, hingga TikTok, menjangkau audiens yang luas dan berpotensi menjadi korban.

Tahun 2025 diproyeksikan menjadi periode yang penuh tekanan bagi pelaku usaha jasa keuangan. Penurunan daya beli masyarakat disebut Suwandi sebagai salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan pembiayaan mobil dan motor, yang notabene merupakan tulang punggung industri. Namun, di tengah tekanan ekonomi tersebut, munculnya fenomena "STNK only" ini justru menambah beban berat bagi industri.

"Ini sangat mengganggu industri kami," ujar Suwandi dalam sebuah acara diskusi yang diselenggarakan pada Minggu (14/12/2025). APPI berharap debitur yang menghadapi kesulitan pembayaran dapat proaktif berkomunikasi dengan perusahaan pembiayaan untuk mencari solusi restrukturisasi, alih-alih terjerumus dalam komunitas ilegal yang justru merugikan diri sendiri. Dampak langsung dari maraknya praktik ini adalah pengetatan persetujuan kredit kendaraan. Jika sebelumnya 7-8 dari 10 aplikasi kredit dapat disetujui, kini angka tersebut anjlok menjadi hanya sekitar 4 aplikasi yang lolos verifikasi ketat.

Menyikapi kondisi ini, APPI tidak tinggal diam. Asosiasi telah melayangkan surat resmi kepada berbagai pihak berwenang, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kakor Lantas Polri, Gaikindo, serta AISI. Dalam surat tersebut, APPI mendesak agar komunitas-komunitas yang memfasilitasi perdagangan kendaraan "STNK only" ini segera ditindak tegas dan dilakukan "take down" dari platform digital.

Tindakan cepat dan terkoordinasi dari pemerintah dan lembaga terkait sangat diharapkan untuk menjaga keberlangsungan industri pembiayaan yang sehat, serta yang terpenting, melindungi masyarakat dari praktik ilegal yang merugikan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.