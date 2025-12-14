Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29.6 C
Jakarta
Selasa, Desember 16, 2025
type here...
Jabar PosBerita
Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
spot_img

Jual Beli STNK Only Bahaya Mengintai

Industri pembiayaan di Indonesia kini tengah menghadapi gelombang tantangan baru yang meresahkan. Fenomena penjualan kendaraan, baik mobil maupun motor, dengan status "STNK only" yang marak di berbagai platform media sosial telah menjadi sorotan utama. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) melalui ketuanya, Suwandi Wiratno Siahaan, secara terbuka mengungkapkan kekhawatiran mendalam. Menurut laporan jabarpos.id, praktik ini dinilai sangat merugikan perusahaan multifinance dan mengancam stabilitas sektor.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kendaraan "STNK only" merujuk pada unit yang hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan, sementara Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih berada di tangan perusahaan pembiayaan sebagai jaminan. Suwandi menegaskan bahwa STNK bukanlah bukti kepemilikan yang sah, sehingga transaksi semacam ini berpotensi besar menimbulkan masalah hukum dan kerugian bagi semua pihak. Komunitas jual beli ilegal ini tumbuh subur di media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, hingga TikTok, menjangkau audiens yang luas dan berpotensi menjadi korban.

Baca juga:  Menparekraf Rancang Kebijakan Moratorium kawasan Sarbagita Bali

Tahun 2025 diproyeksikan menjadi periode yang penuh tekanan bagi pelaku usaha jasa keuangan. Penurunan daya beli masyarakat disebut Suwandi sebagai salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan pembiayaan mobil dan motor, yang notabene merupakan tulang punggung industri. Namun, di tengah tekanan ekonomi tersebut, munculnya fenomena "STNK only" ini justru menambah beban berat bagi industri.

Baca juga:  Investor Serbu Sektor Ini Usai Ekonomi RI Kebanjiran Insentif?

"Ini sangat mengganggu industri kami," ujar Suwandi dalam sebuah acara diskusi yang diselenggarakan pada Minggu (14/12/2025). APPI berharap debitur yang menghadapi kesulitan pembayaran dapat proaktif berkomunikasi dengan perusahaan pembiayaan untuk mencari solusi restrukturisasi, alih-alih terjerumus dalam komunitas ilegal yang justru merugikan diri sendiri. Dampak langsung dari maraknya praktik ini adalah pengetatan persetujuan kredit kendaraan. Jika sebelumnya 7-8 dari 10 aplikasi kredit dapat disetujui, kini angka tersebut anjlok menjadi hanya sekitar 4 aplikasi yang lolos verifikasi ketat.

Baca juga:  Rupiah Terkoreksi, Banjir Jakarta Jadi Sorotan Investor?

Menyikapi kondisi ini, APPI tidak tinggal diam. Asosiasi telah melayangkan surat resmi kepada berbagai pihak berwenang, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kakor Lantas Polri, Gaikindo, serta AISI. Dalam surat tersebut, APPI mendesak agar komunitas-komunitas yang memfasilitasi perdagangan kendaraan "STNK only" ini segera ditindak tegas dan dilakukan "take down" dari platform digital.

Tindakan cepat dan terkoordinasi dari pemerintah dan lembaga terkait sangat diharapkan untuk menjaga keberlangsungan industri pembiayaan yang sehat, serta yang terpenting, melindungi masyarakat dari praktik ilegal yang merugikan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Bakrie Kuasai Penuh Tol Cimanggis Cibitung Ini Rencana Besarnya
Artikel Selanjutnya
Terungkap Asuransi RI Terancam Bencana

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
29.6 ° C
29.6 °
26.6 °
68 %
8.2kmh
65 %
Sel
29 °
Rab
27 °
Kam
31 °
Jum
31 °
Sab
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  