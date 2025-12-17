Nasib Bitcoin di Ujung Tanduk

Harga Bitcoin dan aset kripto global sedang menghadapi tekanan signifikan. Setelah gagal mempertahankan momentum pasca-rekor tertinggi Oktober lalu, para analis kini mengeluarkan peringatan keras. Salah satu ramalan paling mencengangkan datang dari seorang ahli strategi komoditas terkemuka, yang memprediksi Bitcoin bisa anjlok hingga US$10.000. Laporan ini dihimpun oleh jabarpos.id.

Sejak mencapai puncaknya di sekitar US$126.000 per koin, Bitcoin telah merosot lebih dari 30%, kini diperdagangkan sedikit di atas US$85.000. Tekanan ini tidak lepas dari komentar kontroversial miliarder Elon Musk, CEO Tesla, yang kerap melontarkan pandangan ekstrem mengenai masa depan uang dan sistem keuangan, menambah volatilitas pasar.

Mike McGlone, Senior Commodity Strategist dari Bloomberg Intelligence, menjadi salah satu suara yang paling vokal. Ia memperingatkan bahwa kenaikan Bitcoin di atas US$100.000 justru berpotensi memicu siklus koreksi tajam. Menurutnya, harga Bitcoin bisa terjun bebas ke level US$10.000 pada tahun 2026. McGlone meyakini pasar kripto berada di ambang perubahan besar yang dapat mengakibatkan kehancuran hampir seluruh aset digital.

Ia mengaitkan fenomena ini dengan penciptaan kekayaan berlebihan di aset spekulatif, yang berisiko memicu resesi berikutnya, dengan kripto sebagai pusat tekanan. Jika Bitcoin benar-benar jatuh hampir 90% ke US$10.000, kapitalisasi pasar kripto global yang saat ini sekitar US$3 triliun bisa menyusut drastis menjadi hanya US$300 miliar.

McGlone juga menyoroti fenomena "post-inflation deflation" sebagai pemicu pelemahan Bitcoin. Ia mencatat bahwa sejak The Fed memangkas suku bunga acuan 25 basis poin pada 17 September, harga Bitcoin telah turun hampir 25%. Kondisi ini, menurutnya, mirip dengan pasar saham AS pada tahun 2007, di mana indeks sempat mencetak rekor sebelum akhirnya anjlok lebih dari 50% dan memicu krisis keuangan global 2008.

Peringatan serupa juga datang dari David Morrison, Senior Market Analyst di Trade Nation. Morrison mengamati bahwa kenaikan tipis Bitcoin belum cukup untuk menutupi kerugian sebelumnya. Meskipun sempat membaik setelah memantul dari area jenuh jual di sekitar US$80.000 pada November, Morrison mewanti-wanti adanya risiko nyata harga kembali menembus ke bawah level terendah awal Desember, yang dapat membuka peluang koreksi lanjutan menuju US$80.000.

Para analis sepakat bahwa masa depan Bitcoin dan pasar kripto secara keseluruhan masih diselimuti ketidakpastian besar, dengan potensi gejolak yang signifikan di cakrawala. Investor diminta untuk tetap waspada menghadapi kemungkinan skenario terburuk.