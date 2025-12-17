Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.8 C
Jakarta
Kamis, Desember 18, 2025
type here...
Jabar PosBerita
Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
spot_img

Nasib Bitcoin di Ujung Tanduk

Harga Bitcoin dan aset kripto global sedang menghadapi tekanan signifikan. Setelah gagal mempertahankan momentum pasca-rekor tertinggi Oktober lalu, para analis kini mengeluarkan peringatan keras. Salah satu ramalan paling mencengangkan datang dari seorang ahli strategi komoditas terkemuka, yang memprediksi Bitcoin bisa anjlok hingga US$10.000. Laporan ini dihimpun oleh jabarpos.id.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sejak mencapai puncaknya di sekitar US$126.000 per koin, Bitcoin telah merosot lebih dari 30%, kini diperdagangkan sedikit di atas US$85.000. Tekanan ini tidak lepas dari komentar kontroversial miliarder Elon Musk, CEO Tesla, yang kerap melontarkan pandangan ekstrem mengenai masa depan uang dan sistem keuangan, menambah volatilitas pasar.

Baca juga:  Indonesia Gebrak Dunia, Internet WiFi 7 Hadir dengan Kecepatan Fantastis!

Mike McGlone, Senior Commodity Strategist dari Bloomberg Intelligence, menjadi salah satu suara yang paling vokal. Ia memperingatkan bahwa kenaikan Bitcoin di atas US$100.000 justru berpotensi memicu siklus koreksi tajam. Menurutnya, harga Bitcoin bisa terjun bebas ke level US$10.000 pada tahun 2026. McGlone meyakini pasar kripto berada di ambang perubahan besar yang dapat mengakibatkan kehancuran hampir seluruh aset digital.

Ia mengaitkan fenomena ini dengan penciptaan kekayaan berlebihan di aset spekulatif, yang berisiko memicu resesi berikutnya, dengan kripto sebagai pusat tekanan. Jika Bitcoin benar-benar jatuh hampir 90% ke US$10.000, kapitalisasi pasar kripto global yang saat ini sekitar US$3 triliun bisa menyusut drastis menjadi hanya US$300 miliar.

Baca juga:  Peluang Emas di Tengah Perang Dagang, Alkes RI Bidik Pasar Brasil dan Malaysia

McGlone juga menyoroti fenomena "post-inflation deflation" sebagai pemicu pelemahan Bitcoin. Ia mencatat bahwa sejak The Fed memangkas suku bunga acuan 25 basis poin pada 17 September, harga Bitcoin telah turun hampir 25%. Kondisi ini, menurutnya, mirip dengan pasar saham AS pada tahun 2007, di mana indeks sempat mencetak rekor sebelum akhirnya anjlok lebih dari 50% dan memicu krisis keuangan global 2008.

Peringatan serupa juga datang dari David Morrison, Senior Market Analyst di Trade Nation. Morrison mengamati bahwa kenaikan tipis Bitcoin belum cukup untuk menutupi kerugian sebelumnya. Meskipun sempat membaik setelah memantul dari area jenuh jual di sekitar US$80.000 pada November, Morrison mewanti-wanti adanya risiko nyata harga kembali menembus ke bawah level terendah awal Desember, yang dapat membuka peluang koreksi lanjutan menuju US$80.000.

Baca juga:  Strategi Ekspansi! Perusahaan Singapura Borong Saham Produsen Bir Stark (STRK)

Para analis sepakat bahwa masa depan Bitcoin dan pasar kripto secara keseluruhan masih diselimuti ketidakpastian besar, dengan potensi gejolak yang signifikan di cakrawala. Investor diminta untuk tetap waspada menghadapi kemungkinan skenario terburuk.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Rp21 Triliun Siap Amankan Liburan Akhir Tahun
Artikel Selanjutnya
Misteri Dana Pinjol Syariah Terpecahkan

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
25.8 ° C
26.1 °
24.9 °
88 %
4.1kmh
40 %
Kam
29 °
Jum
38 °
Sab
33 °
Ming
33 °
Sen
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  