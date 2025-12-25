Get
Jabar Pos
Tahun Penentu Bank Kecil Indonesia

Tahun 2025 menjadi saksi bisu dinamika luar biasa dalam industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia. Sepanjang periode tersebut, tujuh BPR harus gulung tikar setelah izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebuah fakta yang diungkap jabarpos.id. Di sisi lain, gelombang konsolidasi besar-besaran juga tak terhindarkan, menandai era penataan ulang sektor perbankan mikro.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Meskipun jumlah BPR yang ditutup pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 20 bank, tren penyusutan pelaku industri ini tetap berlanjut. Mayoritas penutupan disebabkan oleh kondisi keuangan yang tidak sehat dan minimnya modal, memaksa OJK mencabut izin usaha, diikuti proses likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Fenomena Likuidasi Sukarela yang Mengejutkan

Yang menarik, dua BPR yakni BPR Artha Kramat di Tegal dan BPR Nagajayaraya Sentrasentosa di Nganjuk, justru secara sukarela mengajukan likuidasi kepada otoritas. BPR Artha Kramat memilih fokus pada pengembangan BPR lain dalam satu grup kepemilikan, sementara BPR Nagajayaraya mempertimbangkan belum terpenuhinya modal inti minimum sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga:  Pabrik Tekstil Karawang Gulung Tikar, Ada Apa Gerangan?

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menanggapi fenomena ini sebagai "proses normal dan justru bagian dari penataan dan konsolidasi industri BPR." Menurutnya, langkah ini akan membuat BPR semakin efisien dan berdaya tahan terhadap guncangan, serta mendorong peran pengurus dan pemilik BPR yang lebih optimal dalam tata kelola dan manajemen risiko. Mahendra juga memastikan perlindungan nasabah tetap menjadi prioritas dalam proses likuidasi sukarela ini.

Adapun, ketujuh BPR/BPRS yang mengakhiri operasionalnya di tahun 2025 meliputi BPRS Gebu Prima, BPR Dwicahaya Nusaperkasa, BPR Disky Surya Jaya, BPRS Gayo Perseroda, BPR Artha Kramat, BPR Nagajayaraya Sentrasentosa, dan BPR Bumi Pendawa Raharja.

Gelombang Konsolidasi Besar-besaran

Di tengah gelombang penutupan, industri BPR juga diramaikan oleh aksi konsolidasi besar-besaran yang didorong oleh OJK. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, bahkan memprediksi jumlah BPR/BPRS akan terus menyusut hingga tersisa sekitar 1.000 bank.

Baca juga:  Tarif Baru Royalti Minerba: Selamat Tinggal Ketimpangan?

"BPR kan sekarang konsolidasinya sangat ramai ya," ujar Dian pada Juni 2025 lalu. Menurutnya, penguatan ini krusial mengingat BPR, dengan modal inti minimum Rp6 miliar, memiliki potensi untuk menyediakan berbagai layanan layaknya bank umum, seperti dapat melantai di bursa (listed), terlibat dalam sistem pembayaran, hingga transaksi devisa. "Jika tidak dibenahi dan diperkuat dari semua aspeknya, mulai dari manajemen risiko hingga tata kelola, cita-cita BPR untuk bisa ke pasar modal akan sulit tercapai," terangnya.

Sepanjang tahun 2025, setidaknya ada dua aksi konsolidasi signifikan yang terekam. Pertama, empat BPR yang berada di bawah satu naungan memutuskan untuk melebur menjadi satu entitas, dengan PT BPR Bina Sejahtera Insani (Binsani) di Karanganyar, Jawa Tengah, bertindak sebagai entitas penerima penggabungan. Merger ini, yang melibatkan BPR Rejeki Insani, BPR Dutabhakti Insani, dan BPR Bina Kharisma Insani, resmi berlaku pada 27 Agustus 2025.

Baca juga:  Koin Bergambar Trump Gegerkan Amerika, Melanggar Hukum?

Kedua, Bank Syariah Matahari, inisiatif dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memperoleh izin operasional dari OJK pada 18 Juni 2025. Bank ini bertransformasi dari BPRS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan akan menjadi ‘cangkang’ bagi 17 BPRS milik Muhammadiyah lainnya untuk bergabung. Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, menjelaskan bahwa satu bank akan menjadi magnet yang ditransformasi, kemudian BPR lain akan masuk dengan memegang saham di bank baru tersebut.

Fenomena penutupan dan konsolidasi ini menunjukkan komitmen OJK dalam menata ulang dan memperkuat fondasi industri BPR agar lebih berdaya tahan dan mampu bersaing di masa depan, sekaligus memastikan perlindungan bagi nasabah.

