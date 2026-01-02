Terkuak Biaya Admin Bank Mandiri BNI BRI BTN 2026

Nasabah perbankan di Indonesia perlu mencermati kembali rincian biaya administrasi bulanan yang diterapkan oleh bank-bank besar. Data terbaru yang dihimpun jabarpos.id menunjukkan bahwa per Januari 2026, sejumlah bank seperti Mandiri, BNI, BRI, dan BTN akan memberlakukan tarif admin yang bervariasi, menjadi bagian penting dari operasional dan layanan yang mereka sediakan.

Biaya administrasi ini bukan sekadar pungutan tanpa alasan. Umumnya, dana tersebut dialokasikan untuk menutupi berbagai pengeluaran operasional bank, mulai dari pengelolaan akun nasabah, pemrosesan transaksi yang kompleks, hingga investasi pada sistem keamanan siber dan infrastruktur teknologi mutakhir. Selain itu, biaya ini juga berkontribusi pada pendapatan bank, memungkinkan mereka untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada para nasabahnya.

Berikut adalah rincian biaya administrasi bulanan yang perlu diketahui nasabah dari empat bank BUMN terkemuka, berdasarkan data terkini per Januari 2026:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)

PT Bank Mandiri menetapkan biaya admin sebesar Rp12.500 setiap bulan untuk produk Tabungan Rupiah, dengan syarat saldo minimum Rp100 ribu. Tabungan Bisnis Mandiri juga dikenakan tarif serupa, yakni Rp12.500. Bagi nasabah yang memiliki Mandiri Tabungan NOW, biaya adminnya lebih ringan, Rp5.000 per bulan, dengan saldo minimal Rp25.000. Menariknya, produk TabunganKu Bank Mandiri tetap bebas biaya administrasi, menawarkan opsi hemat bagi nasabah.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)

PT Bank Negara Indonesia menerapkan biaya admin bulanan Rp11.000 untuk Taplus, dengan saldo minimum Rp500.000 di wilayah Jabodetabek dan Rp250.000 di luar Jabodetabek. Untuk Taplus Bisnis, tarifnya bervariasi sesuai segmen: Rp5.000 untuk perorangan mikro, Rp10.000 untuk retail, Rp12.000 untuk premium, dan Rp10.000 untuk non-perorangan. Taplus Muda dikenakan biaya Rp5.000 per bulan dengan setoran awal Rp100.000. Sementara itu, Taplus Anak dan TabunganKu BNI (dengan setoran awal Rp20.000) tidak membebankan biaya admin bulanan, menjadikannya pilihan menarik untuk segmen tertentu.

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)

PT Bank Rakyat Indonesia membebankan biaya administrasi bulanan Rp12.000 untuk tabungan BritAma, dengan saldo minimum Rp250 ribu. BritAma Bisnis menawarkan keunggulan bebas biaya admin bulanan, asalkan nasabah mempertahankan saldo rata-rata minimal Rp5 juta. Produk Simpedes memiliki biaya admin Rp6.000 dengan setoran awal Rp50.000. Tabungan Junio, yang ditujukan untuk anak-anak, juga bebas dari biaya administrasi, mendorong kebiasaan menabung sejak dini.

4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)

PT Bank Tabungan Negara memiliki struktur biaya admin yang berbeda-beda tergantung jenis tabungan. Tabungan BTN Batara dan BTN EBATARAPOS sama-sama dikenakan biaya Rp12.500 per bulan. Namun, bagi nasabah TabunganKu BTN, mereka akan menikmati fasilitas bebas biaya administrasi, memberikan alternatif bagi yang mencari produk tanpa potongan bulanan.

Rincian biaya ini penting untuk diperhatikan oleh seluruh nasabah agar dapat mengelola keuangan dengan lebih bijak dan memilih produk tabungan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.