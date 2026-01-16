Get
31.1 C
Jakarta
Jumat, Januari 16, 2026
Jabar PosBerita
Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Raksasa Chip Taiwan Guncang Bursa Asia

Pasar saham Asia menunjukkan pergerakan yang beragam pada Jumat, 16 Januari 2025. Namun, sorotan utama tertuju pada lonjakan laba raksasa pembuat chip Taiwan, TSMC, yang berhasil memicu optimisme di sektor kecerdasan buatan (AI) dan didukung oleh kesepakatan perdagangan AS-Taiwan. Informasi ini dirangkum oleh jabarpos.id.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kinerja gemilang TSMC, produsen chip kontrak terbesar di dunia, menjadi penawar kekhawatiran akan potensi pecahnya "gelembung AI" yang selama ini mendorong pasar global ke rekor tertinggi. Perusahaan tersebut melaporkan laba bersih kuartal keempat yang melampaui perkiraan, menjadi indikator kuat permintaan berkelanjutan untuk teknologi AI. Saham TSMC melonjak 4,4 persen di Wall Street dan naik 2,4 persen di Taipei pada hari Jumat.

Analis Gavin Friend menyoroti proyeksi belanja modal tahunan TSMC yang kuat sebagai faktor kunci untuk meredakan kekhawatiran investor. "Semakin banyak investor mempertanyakan sejauh mana dorongan belanja modal ke pusat data," ujarnya dalam podcast Morning Call National Australia Bank. "Saya pikir hal yang paling penting adalah prospek optimistis tentang belanja modal, yang diperkirakan akan jauh lebih tinggi selama tiga tahun ke depan, memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi saham AI dan teknologi," tambahnya.

Optimisme juga datang dari kesepakatan perdagangan AS dengan Taiwan. Washington mengumumkan penandatanganan kesepakatan untuk menurunkan tarif barang dari Taiwan. Sebagai respons, saham di Bursa Saham Taiwan melonjak 1,7 persen. Departemen Perdagangan AS juga menyatakan bahwa perusahaan chip dan teknologi Taiwan berkomitmen untuk "investasi langsung baru dengan total setidaknya $250 miliar" di Amerika Serikat, khususnya untuk membangun kapasitas semikonduktor canggih dan AI. Taiwan sendiri dikenal sebagai kekuatan besar dalam pembuatan chip semikonduktor dan elektronik lainnya, yang menjadi denyut nadi ekonomi global.

Di sisi lain, pasar AS menunjukkan pemulihan setelah dua hari penurunan. Indeks Nasdaq yang didominasi teknologi sempat naik lebih dari satu persen di awal sesi perdagangan. Namun, sentimen positif ini sedikit meredup setelah Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengisyaratkan kemungkinan tarif 100 persen bagi perusahaan semikonduktor yang tidak berproduksi di Amerika Serikat. Meskipun demikian, ketiga indeks utama AS tetap ditutup sedikit lebih tinggi, dengan S&P 500 naik 0,3 persen.

Pergerakan pasar Asia lainnya menunjukkan pola yang beragam. Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Mumbai, dan Kuala Lumpur mencatatkan penurunan tipis. Sebaliknya, Sydney, Wellington, Jakarta, Bangkok, Singapura, dan Seoul – yang merupakan pusat teknologi – menunjukkan kenaikan signifikan, dengan Seoul naik satu persen.

Sementara itu, harga minyak global menunjukkan stabilitas. Hal ini menyusul meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, setelah Presiden Donald Trump dilaporkan menarik diri dari aksi militer di Iran. AS mengklaim Iran menghentikan 800 eksekusi terhadap demonstran di bawah tekanan Trump. Logam mulia seperti perak juga stabil, memulihkan sebagian besar kerugiannya. Meski demikian, Gedung Putih menegaskan "semua opsi tetap terbuka bagi presiden" dan mengumumkan sanksi baru terhadap pejabat Iran.

