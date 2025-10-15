Tentang Kami

Tentang JabarPos.id

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Didirikan dengan semangat menghadirkan jurnalisme yang berimbang, JabarPos.id menjadi sumber informasi yang relevan bagi masyarakat modern yang membutuhkan berita cepat, akurat, dan mendalam.

Visi Menjadi portal berita digital terdepan di Jawa Barat yang dipercaya masyarakat karena integritas, kecepatan, dan akurasi informasinya.

Misi Menyajikan berita faktual dan berimbang sesuai prinsip jurnalisme profesional.

Mendorong literasi digital dan kesadaran publik terhadap isu sosial, ekonomi, dan budaya.

Menjadi mitra masyarakat dalam mendapatkan informasi yang kredibel dan positif.

Nilai dan Prinsip Redaksi Tim redaksi JabarPos.id berkomitmen menjaga independensi dan etika jurnalistik.

Kami menolak segala bentuk tekanan politik atau kepentingan bisnis yang dapat memengaruhi isi pemberitaan.

Dalam setiap liputan, kami memegang teguh prinsip akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab moral kepada publik.

Konten dan Cakupan Berita Berita yang disajikan meliputi berbagai kategori seperti politik, ekonomi, olahraga, gaya hidup, teknologi, dan budaya.

Selain fokus pada Jawa Barat, JabarPos.id juga menghadirkan berita nasional dan internasional agar pembaca tetap terhubung dengan perkembangan global.

Komitmen Kami Kami percaya bahwa informasi yang berkualitas dapat membentuk masyarakat yang kritis dan cerdas.

Oleh karena itu, JabarPos.id terus berinovasi dalam menghadirkan konten yang tidak hanya cepat, tetapi juga bermakna dan inspiratif bagi pembaca di seluruh Indonesia.