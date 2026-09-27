Nama Bersih di SLIK OJK Jadi Kunci

Author Image

Endang Wulansari

27 September 2026, 12:31 WIB

Share

Jabarpos.id – Memiliki catatan kredit yang buruk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Jika dahulu istilah BI Checking lebih populer, kini seluruh riwayat pinjaman, baik melalui perbankan konvensional maupun layanan pinjaman online (pinjol), telah terintegrasi dalam sistem SLIK OJK. Hal ini membuat profil keuangan seseorang menjadi sangat transparan di mata lembaga keuangan.

Buruknya skor kredit bukan sekadar masalah administratif, melainkan hambatan nyata dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu dampak paling terasa adalah sulitnya mendapatkan persetujuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Berdasarkan data dari Asosiasi Real Estate Indonesia (REI), sekitar 40 persen pengajuan KPR gagal disetujui karena calon debitur memiliki skor kredit yang bermasalah, yang sering kali dipicu oleh tunggakan pada layanan pinjaman online.

Nama Bersih di SLIK OJK Jadi Kunci
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Tak hanya soal urusan perbankan, catatan SLIK yang merah juga mulai berdampak pada dunia kerja. OJK menyoroti fenomena di mana sejumlah pencari kerja gagal mendapatkan pekerjaan di perusahaan impian mereka karena perusahaan tersebut melakukan pengecekan latar belakang finansial melalui SLIK OJK.

Also Read

Kisah Inspiratif Sang Mr Clean dan Istri

Misteri Saham yang Diburu Saat Asing Kabur

Harta Karun Tersembunyi di Bawah Bantal

Sinergi Kemenkeu BI Perkuat Pasar

Tragedi Keserakahan Mal Terbesar Korea Selatan

Menanggapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, memberikan penjelasan terkait pembaruan data tersebut. Menurutnya, data dalam SLIK dapat diperbarui secara otomatis apabila debitur telah melunasi seluruh kewajiban atau menempuh langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penting bagi masyarakat untuk memahami kategori skor kredit agar dapat melakukan langkah mitigasi. Secara umum, skor kredit dibagi menjadi lima tingkatan. Skor 1 dan 2 adalah kategori terbaik yang biasanya menjadi syarat utama bank untuk menyetujui pinjaman. Sebaliknya, jika Anda sudah masuk dalam kategori skor 3, 4, atau 5, maka Anda wajib melakukan perbaikan catatan kredit sebelum mencoba mengajukan pembiayaan baru.

Lantas, bagaimana cara memulihkan nama baik di SLIK OJK? Langkah pertama yang paling krusial adalah melakukan pengecekan mandiri melalui layanan resmi iDebKu di laman idebku.ojk.go.id. Dengan mengecek secara mandiri, Anda dapat mengetahui secara pasti di mana letak tunggakan atau kesalahan data yang terjadi.

Jika ditemukan adanya tunggakan, langkah utama yang harus diambil adalah segera melunasi seluruh utang tersebut. Setelah pembayaran dilakukan, pastikan Anda meminta surat keterangan lunas dari pihak kreditur sebagai bukti fisik. Terakhir, lakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa pihak bank atau lembaga keuangan terkait telah melaporkan pelunasan tersebut ke sistem OJK, sehingga status kredit Anda kembali bersih dan dapat digunakan kembali untuk keperluan finansial di masa depan.

Related Post

Kisah Inspiratif Sang Mr Clean dan Istri

Sep. 27, 2026

Jabarpos.id – Kehidupan para pejabat tinggi negara setelah melepaskan jabatan sering kali menjadi sorotan tajam masyarakat. Ada yang memilih hidup dalam kemewahan masa pensiun, namun

Misteri Saham yang Diburu Saat Asing Kabur

Misteri Saham yang Diburu Saat Asing Kabur

Sep. 27, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia kembali menghadapi tekanan hebat pada perdagangan sesi I, Jumat (25/9/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tampak kesulitan untuk bertahan di

Harta Karun Tersembunyi di Bawah Bantal

Harta Karun Tersembunyi di Bawah Bantal

Sep. 27, 2026

Jabarpos.id – Indonesia menyimpan rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik pintu-pintu rumah penduduknya. Sebuah fakta mengejutkan baru saja diungkap oleh pemerintah terkait potensi

Sinergi Kemenkeu BI Perkuat Pasar

Sinergi Kemenkeu BI Perkuat Pasar

Sep. 27, 2026

Jabarpos.id – Kondisi pasar keuangan domestik tengah menghadapi tantangan yang cukup serius dalam beberapa waktu terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau mengalami tekanan hebat

Tragedi Keserakahan Mal Terbesar Korea Selatan

Tragedi Keserakahan Mal Terbesar Korea Selatan

Sep. 27, 2026

Jabarpos.id – Ambisi untuk meraup keuntungan finansial tanpa memedulikan nyawa manusia telah mencatatkan sejarah paling kelam di Korea Selatan. Sebuah mal megah yang kala itu

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com