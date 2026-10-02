Strategi Baru Erajaya Menuju 2027

Jabarpos.id – Memasuki usia tiga dekade, Erajaya Group tidak ingin sekadar berpuas diri dengan pencapaian yang telah diraih selama ini. Perusahaan raksasa ritel di Indonesia ini justru tengah menyiapkan langkah besar untuk mendominasi pasar melalui transformasi bisnis yang lebih luas dan relevan dengan gaya hidup modern.

Dalam konferensi pers perayaan hari jadi ke-30 yang mengusung tema "Towards the Next Era: A Legacy of Innovation, A Future of Possibilities", President Director and Group CEO Erajaya Group, Budiarto Halim, memaparkan visi strategis perusahaan untuk menghadapi tantangan di tahun 2027. Fokus utama perusahaan ke depan adalah memperkuat lini bisnis yang sudah ada sekaligus memastikan setiap unit bisnis berkembang secara berkelanjutan.

Budiarto menegaskan bahwa Erajaya akan terus memperkuat mesin pertumbuhan grup melalui berbagai sektor gaya hidup (lifestyle) yang saat ini telah menjadi pilar perusahaan. Menurutnya, kunci utama untuk tetap relevan di masa depan adalah kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen yang sangat dinamis.

"Kami akan terus memperkuat bisnis ini, selanjutnya memperkuat berbagai group engine, melalui berbagai lifestyle yang saat ini kami miliki," ujar Budiarto dalam acara yang digelar pada Jumat (2/10/2026) tersebut.

Salah satu fokus utama dalam transformasi ini adalah penguatan pengalaman belanja konsumen melalui sistem omnichannel. Erajaya berkomitmen untuk mengintegrasikan pengalaman belanja secara luring (offline) dan daring (online) agar lebih mulus. Selain itu, pemanfaatan teknologi mutakhir akan terus ditingkatkan guna memberikan pengalaman belanja yang lebih simpel, cepat, dan efisien bagi pelanggan.

Jika menilik ke belakang, perjalanan 30 tahun Erajaya Group merupakan sebuah evolusi yang luar biasa. Perusahaan yang awalnya hanya bertumpu pada distribusi perangkat telekomunikasi, kini telah bertransformasi menjadi Smart Lifestyle Retailer. Cakupan bisnisnya kini tidak lagi terbatas pada gadget, melainkan telah merambah ke sektor gaya hidup aktif, teknologi canggih, hingga sektor makanan dan minuman (food and beverage).

Sebagai bagian dari strategi ekspansi di sektor konsumsi, Erajaya Group mulai melirik brand-brand yang memiliki potensi jangka panjang. Budiarto membocorkan bahwa perusahaan tengah menyiapkan langkah untuk membawa brand populer seperti Oriental Coffee dan I’m Donat ke dalam ekosistem bisnis mereka.

"Kami akan sangat selektif dalam memilih brand yang memiliki potensi jangka panjang karena kami ingin terus berkembang secara berkelanjutan," tambahnya.

Menutup pemaparannya, Budiarto menekankan bahwa perayaan 30 tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk membangun fondasi kuat menuju era baru. Komitmen perusahaan adalah menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan elegan, sembari terus mengembangkan talenta-talenta terbaik di dalam internal perusahaan guna mendukung inovasi di masa depan.