Suku Bunga AS Naik Efeknya ke RI

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Endang Wulansari

9 Oktober 2026, 12:31 WIB

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Jabarpos.id – Dinamika ekonomi global saat ini tengah berada dalam fase yang penuh ketidakpastian. Fokus utama para pelaku pasar keuangan dunia kini tertuju pada arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Pergerakan kebijakan moneter dari Negeri Paman Sam ini diprediksi akan terus menjadi sentimen dominan yang memengaruhi stabilitas ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap data ekonomi Amerika Serikat, baik dari sisi angka inflasi maupun kondisi sektor ketenagakerjaan, muncul sebuah proyeksi yang cukup mengejutkan. Investment Director Sucor Asset Management, Dimas Yusuf, mengungkapkan bahwa The Fed masih memiliki peluang untuk kembali menaikkan suku bunga Fed Funds Rate (FFR). Kenaikan ini diperkirakan bisa mencapai angka 25 basis poin (bps) dan berpotensi bertahan hingga akhir tahun 2026.

Suku Bunga AS Naik Efeknya ke RI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kondisi ini dipicu oleh data ekonomi AS yang menunjukkan bahwa tekanan inflasi belum sepenuhnya mereda, sehingga menuntut kebijakan moneter yang lebih ketat guna menjaga stabilitas harga. Jika skenario kenaikan suku bunga ini benar-benar terjadi, maka akan ada efek domino yang signifikan terhadap pasar keuangan global.

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Salah satu dampak yang paling nyata adalah kenaikan yield US Treasury. Ketika imbal hasil obligasi pemerintah AS meningkat, hal ini secara otomatis akan menarik aliran dana asing (capital outflow) kembali ke Amerika Serikat. Investor global cenderung lebih memilih menempatkan modal mereka di instrumen aset AS yang dianggap lebih aman (safe haven) dengan imbal hasil yang semakin kompetitif. Fenomena ini pada akhirnya akan memperketat likuiditas di pasar obligasi global.

Lantas, bagaimana dampak nyata dari gejolak kebijakan The Fed ini terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia? Sebagai negara dengan pasar keuangan yang terbuka, Indonesia tentu tidak luput dari dampak tersebut. Era suku bunga tinggi di Amerika Serikat berpotensi memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Jika aliran modal keluar dari pasar domestik terus berlanjut, tekanan terhadap depresiasi Rupiah akan semakin kuat.

Selain nilai tukar, pasar saham dan pasar obligasi di Indonesia juga akan menghadapi tantangan besar. Kenaikan suku bunga global biasanya memicu koreksi pada pasar saham karena investor cenderung beralih ke aset yang lebih aman. Di sisi lain, pasar obligasi domestik juga akan mengalami tekanan akibat kenaikan imbal hasil global yang memaksa investor untuk menyesuaikan ekspektasi mereka.

Para pelaku pasar kini tengah bersiap menghadapi kemungkinan volatilitas yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang. Pengawasan ketat terhadap data ekonomi AS menjadi kunci utama bagi para investor untuk menentukan strategi investasi mereka agar tetap tangguh di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi hingga akhir 2026 mendatang.

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