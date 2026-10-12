Strategi BI Suntik Dana Properti

Jabarpos.id – Langkah strategis yang diambil Bank Indonesia (BI) dalam memperkuat struktur ekonomi nasional mulai membuahkan hasil yang signifikan. Melalui kebijakan insentif likuiditas yang masif, sektor perumahan kini menjadi motor penggerak utama yang tidak hanya membangun fisik bangunan, tetapi juga menghidupkan roda ekonomi masyarakat luas.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyalurkan insentif likuiditas dengan nilai fantastis mencapai Rp118 triliun. Dari total dana tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk mendukung sektor perumahan yang selaras dengan program prioritas pemerintah. Secara spesifik, sekitar Rp68 triliun telah mengalir ke sektor properti untuk mendukung pembangunan hunian bagi masyarakat.

Dampak dari suntikan dana ini sangat nyata. Tercatat, pembiayaan tersebut telah mampu memicu pembangunan hingga 115.600 unit rumah di berbagai wilayah. Angka ini bukan sekadar statistik pembangunan fisik, melainkan sebuah pencapaian besar dalam upaya penyediaan hunian layak bagi warga negara.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini membawa efek domino terhadap ketersediaan lapangan kerja. Destry menjelaskan bahwa pembangunan satu unit rumah secara tidak langsung mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Mengutip data dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, diperkirakan satu unit rumah dapat melibatkan sekitar empat tenaga kerja secara langsung.

"Jika kita hitung secara kasar, dampak langsungnya saja bisa mencapai empat kali lipat dari jumlah unit yang dibangun, yakni sekitar 115 ribu unit tersebut. Ini menunjukkan betapa luasnya dampak kebijakan ini," ujar Destry.

Selain dampak langsung pada sektor konstruksi, kebijakan ini juga memberikan napas baru bagi industri pendukung lainnya. Permintaan terhadap material bangunan seperti semen, batu bata, hingga genteng melonjak tajam. Tak hanya itu, sektor jasa transportasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi proyek pembangunan juga turut merasakan limpahan ekonomi.

Mekanisme yang digunakan BI dalam skema ini adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Melalui KLM, bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, seperti perumahan, akan mendapatkan keringanan berupa pengurangan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM). Pengurangan ini berkisar antara 1,25% hingga 1,5%, yang memberikan ruang likuiditas lebih bagi perbankan untuk terus menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Destry menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan bagian dari "Sinergi Merah Putih". Sebuah kolaborasi erat antara Bank Indonesia dengan kementerian, lembaga, serta Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.

"Kami ingin setiap kebijakan yang diambil memiliki dampak nyata terhadap pertumbuhan sektorial dan penciptaan lapangan kerja. Ini adalah bentuk semangat kebangsaan untuk memberikan kontribusi positif bagi negara," pungkasnya.