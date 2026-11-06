Misteri Kepemilikan Saham MKNT yang Ekstrem

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Endang Wulansari

7 November 2026, 04:31 WIB

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Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia kembali dikejutkan dengan temuan struktur kepemilikan saham yang sangat tidak lazim pada salah satu emiten, yakni PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. (MKNT). Berdasarkan laporan terbaru, perusahaan ini resmi masuk ke dalam daftar emiten dengan tingkat konsentrasi kepemilikan saham yang sangat tinggi atau high shareholding concentration (HSC).

Kabar ini mencuat setelah Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merilis pengumuman resmi terkait kondisi struktur modal perusahaan tersebut. Dalam dokumen keterbukaan informasi yang dirilis pada Jumat (6/11/2026), terungkap bahwa kendali atas perusahaan ini hampir sepenuhnya berada di tangan segelintir pihak saja.

Misteri Kepemilikan Saham MKNT yang Ekstrem
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berdasarkan data metodologi penentuan HSC yang mencakup kepemilikan saham baik dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat per 5 November 2026, angka yang dihasilkan sangat mencengangkan. Tercatat, kelompok pemegang saham tertentu secara agregat menguasai hingga 99,64 persen dari total seluruh saham MKNT yang beredar di pasar.

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Angka ini menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat ekstrem dalam distribusi kepemilikan aset perusahaan. Jika dihitung secara matematis, hanya tersisa sekitar 0,36 persen saham yang beredar di luar kelompok pengendali tersebut. Porsi yang sangat kecil ini menandakan bahwa publik atau investor ritel hampir tidak memiliki ruang yang berarti dalam struktur kepemilikan MKNT.

Kondisi konsentrasi saham yang mencapai angka nyaris mutlak ini membawa sejumlah konsekuensi serius bagi dinamika perdagangan di bursa. Para pengamat pasar modal menilai bahwa dengan jumlah saham publik yang sangat minim, likuiditas saham MKNT berpotensi menjadi sangat rendah. Artinya, akan sulit bagi investor untuk melakukan transaksi jual-beli dalam volume besar tanpa memengaruhi harga secara drastis.

Lebih jauh lagi, struktur kepemilikan seperti ini membuat pergerakan harga saham MKNT menjadi sangat rentan. Karena jumlah saham yang beredar di pasar sangat terbatas, transaksi dalam jumlah kecil sekalipun dapat memicu fluktuasi harga yang sangat tajam atau volatilitas tinggi. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi para pelaku pasar yang ingin masuk ke saham ini agar lebih berhati-hati dalam mengelola risiko.

Meski demikian, pihak BEI dan KSEI memberikan klarifikasi penting untuk meredam spekulasi negatif di masyarakat. Dalam pernyataan resminya, otoritas bursa menegaskan bahwa penetapan status high shareholding concentration ini bukanlah sebuah indikasi adanya kecurangan atau pelanggaran hukum.

"Pengumuman ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal," tulis pernyataan resmi dari BEI dan KSEI dalam dokumen Peng-HSC-00087/BEI.WAS/11-2026.

Dengan demikian, status HSC ini lebih merupakan bentuk transparansi informasi kepada publik agar investor memahami karakteristik risiko dari saham MKNT yang memiliki struktur kepemilikan sangat terkonsentrasi. Investor diharapkan tetap bijak dalam mengambil keputusan investasi dengan mempertimbangkan aspek likuiditas dan volatilitas harga yang mungkin terjadi di masa mendatang.

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