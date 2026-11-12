Rupiah Terpuruk Dolar AS Melonjak Tajam

Jabarpos.id – Kondisi ekonomi nasional tengah berada dalam sorotan tajam setelah nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan hingga menyentuh angka Rp18.250 per dolar Amerika Serikat (AS). Gejolak ini terjadi di tengah hiruk-pikuk isu politik tanah air, termasuk kabar mengenai mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diduga turut memicu ketidakpastian di pasar keuangan.

Menanggapi situasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan penjelasan mendalam mengenai dinamika yang sedang terjadi. Menurut Airlangga, pergerakan mata uang tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dasar atau fundamental, tetapi juga sangat rentan terhadap sentimen pasar yang muncul secara tiba-tiba.

"Dalam dunia ekonomi, kita harus melihat dua aspek utama, yaitu fundamental dan sentimen. Sentimen ini biasanya muncul akibat adanya guncangan atau shock yang terjadi di pasar," ujar Airlangga saat memberikan keterangan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia mengakui bahwa dinamika politik yang berkembang saat ini dapat menjadi salah satu pemicu sentimen negatif yang menekan rupiah. Meski demikian, Airlangga memberikan catatan positif terkait kondisi pasar modal Indonesia. Ia menyebutkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih menunjukkan performa yang cukup tangguh dengan bergerak di zona hijau pada perdagangan hari ini.

Namun, ia mengingatkan agar masyarakat dan pelaku pasar tidak hanya terpaku pada fluktuasi satu hari. Airlangga menekankan pentingnya melihat tren nilai tukar secara kumulatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kekuatan rupiah ke depannya.

Terkait dampak pelemahan ini terhadap beban negara, Airlangga memberikan optimisme mengenai ketahanan anggaran subsidi energi. Ia memprediksi bahwa anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih dalam posisi aman hingga akhir tahun. Syaratnya, harga minyak mentah dunia harus tetap stabil di kisaran US$92 hingga US$93 per barel dan nilai tukar rupiah tidak merosot lebih dalam dari level saat ini.

Sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, Airlangga mendorong penguatan skema Local Currency Transaction (LCT). Ia meminta perusahaan negara seperti PT Pertamina dan PT PLN untuk mulai memaksimalkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi impor mereka.

Salah satu strategi yang diusulkan adalah memperluas penggunaan mata uang Renminbi (Yuan) dalam perdagangan dengan China. Mengingat nilai ekspor Indonesia ke Negeri Tirai Bambu tersebut mencapai angka fantastis, yakni sekitar US$110 miliar, penggunaan Yuan dinilai sangat efektif untuk meminimalisir risiko fluktuasi dolar.

"Kita memiliki fasilitas kliring melalui Bank of China yang didukung oleh 12 bank domestik. Ini adalah peluang besar untuk melakukan diversifikasi mata uang atau mix currency management, terutama saat suku bunga global masih berada pada tren higher for longer," tambah Airlangga.

Ia juga menambahkan bahwa dengan peringkat kredit Indonesia yang berada di level AAA di China, Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat untuk mendapatkan pembiayaan dengan bunga yang lebih kompetitif. Langkah diversifikasi ini diharapkan dapat menjadi perisai bagi ekonomi nasional dalam menghadapi ketidakpastian global yang berkepanjangan.